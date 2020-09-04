Новий рекорд ковіду: попередній максимум перевершено на 200 захворювань.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2723 нових випадків коронавірусної хвророби. Попередній рекорд перевершено на понад двіста випадків.

 

Про це йдеться в даних, поширених у п'ятницю Радою національної безпеки та оборони.

 

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Найбільше добових випадків захворювання виявили на Харківщині (371) і в Києві (319). В одеській області діагностували 225 нових випадків, у Тернопільській – 204, у Львівській – 196, у Чернівецькій – 162, в Івано-Франківській – 160, в Хмельницькій – 108, у Чернігівській та Закарпатській – по 100.

 

Загальна кількіслть захворювань за час пандемії зросла до 130 951. Офіційно в Україні 67 577 активних носіїв хвороби.

 

Упродовж минулої доби зафіксовано 51 смерть від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 2761.

 

04.09.2020

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