Німецький уряд звинуватив Лукашенка в Брехні.

Водночас стало відомо, що Європейська Унія не запровадить санкцій проти білоруського президента.

Твердження президента Білорусії Олександра Лукашенка про те, що отруєння Олексія Навального є фальсифікацією, не відповідає дійсності. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). «Слова пана Лукашенка, звісно, є неправдою», – заявили він і відзначив, що до зроблених напередодні щодо Навального бундесканцлеркою Анґелою Меркель, главою МЗС Гайко Маасом і міністеркою оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер заяв «нічого додати».

Раніше Лукашенко заявив, що Варшава і Берлін нібито обговорювали фальсифікацію отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. «Ми перехопили цікаву розмова, я вам дам почитати її, ми підготуємо і надішлемо до ФСБ. Варшава розмовляє з Берліном. Розмова чітко говорить про те, що це фальсифікація. Жодного отруєння Навального не було. Зробили вони це для того відбити охоту Путіну пхати носа в справи Білорусі. Розумієте, наскільки по-єзуїтськи чинять ці люди», – заявив Лукашенко під час перемовин з російським прем’єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Водночас стало відомо, що хоч Європейська Унія і готує санкції проти представників влади Білорусі, вони не зачеплять Олександра Лукашенка. Білоруський президент не буде включений до санаційного списку ЄУ передовсім через позицію Німеччини, а також Франції та Італії. Про це повідомила в п'ятницю, четвертого вересня, газета Die Welt з покликом на власні джерела.

Берлін, Париж і Рим заявили, що, «незважаючи на всі обставини, канали зв'язку з Лукашенком потрібно тримати відкритими», оскільки, на їхню думку, включення його в «чорний список» буде означати повне припинення діалогу з Мінськом. За запровадження обмежувальних заходів проти білоруського лідера виступали в першу чергу країни Балтії і Польща.