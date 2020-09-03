Галицькі хроніки COVID-19: 3 вересня.

Станом на 09:00 3 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 31 438 хворих на COVID-19. За минулу добу – 614 нових випадків: 163 – на Івано-Франківщині, 209 – на Львівщині (провели 1284 ПЛР-тести) та 242 – на Тернопіллі (провели 854 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, п'ять – на Івано-Франківщині і три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 вересня (09:00): 6637 випадків, 242 нових
(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 240)
м. Тернопіль – 72 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 19 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 27 осіб
Тернопільський район – 42 особи
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 вересня (09:00): 15 116 випадків, 209 нових
м. Львів – 60 осіб
Бродівський район – 17 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 22 особи
Дрогобицький район – 18 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовкiвський район – 5 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам’янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 4 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 8 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 вересня (09:00): 9685 випадків, 163 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.09.2020