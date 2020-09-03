Галицькі хроніки COVID-19: 3 вересня.

 

Станом на 09:00 3 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 31 438 хворих на COVID-19. За минулу добу – 614 нових випадків: 163 – на Івано-Франківщині, 209 – на Львівщині (провели 1284 ПЛР-тести) та 242 – на Тернопіллі (провели 854 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, п'ять – на Івано-Франківщині і три – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 вересня (09:00): 6637 випадків, 242 нових

(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 240)

м. Тернопіль – 72 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 19 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 27 осіб

Тернопільський район – 42 особи

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

3 вересня (09:00): 15 116 випадків, 209 нових

м. Львів – 60 осіб

Бродівський район – 17 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 18 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовкiвський район – 5 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам’янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 4 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 8 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

3 вересня (09:00): 9685 випадків, 163 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

03.09.2020

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