"Слузі народу" не вдалося перетрусити Антикорупційну прокуратуру в спілці з "ОПЗЖ".

Верховна Рада не змогла призначити своїх представників до комісії, яка обиратиме керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проєкт постанови підтримав 221 народний депутат, повідомляє "Радіо Свобода".

Парламентарям пропонували призначити до комісії сімох спеціалістів:

Ганну Власову – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук;

Андрія Гуджала – керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ";

Олексія Дрозда – начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;

Віталія Куца – члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;

В’ячеслава Навроцького – професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук;

Богдана Романюка – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;

Євгена Соболя – завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.

Проєкт постанови підтримала більшість фракції "Слуга народу" вкупі з депутатами проросійської "ОПЗЖ".

Напередодні посли країн "Великої сімки" нагадали українській владі про необхідність прозорого та незаанґажованого відбору керівників антикорупційних органів.

"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні. Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні продедури", – ішлося в заяві.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява стосується саме ситуації довкола процедури обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Боротьба з корупцією, заснована на сильних та незалежних інституціях, є центральною складовою співпраці ЄС та України у низці сфер, від "безвізу" до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи (згадані у заяві G7 - ЄП) мають застосовуватися і у випадку, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", – наголосив Маасікас.