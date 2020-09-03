«Дударик» та «Плач Єремії» дадуть концерт просто неба.

У Львові у суботу, 5 вересня, на центральній алеї Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького о 12:00 розпочнеться концерт хорової капели «Дударик» та гурту «Плач Єремії». На концерті «Очі в Очі» звучатимуть козацькі, стрілецькі, повстанські пісні та пісні ХХІ століття, повідомили організатори.

У заході братимуть участь музиканти гурту «Плач Єремії»: Всеволод Дячишин (Бас), Андрій Войтюк (ударні), Юрко Дуда (клавішні), Олег Ярема (акустична гітара), Віталій Боднар (електро-гітара), Володимир Заборовський (акордеон), Зеновій Карач і Назар Лозинський (вокал). Автором концепції концерту, його постановником та аранжувальником є художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

У виконанні музикантів прозвучать такі загальновідомі пісні: «Гей літа орел, літа сизий», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Ой, на горі, на Маківці», «Ой, у полі жито», «Як з Бережан до Кадри», «Чуєш брате мій», «Ой, хмариться, туманиться», «Служив козак при війську», «Там під львівським замком», «Повіяв вітер степовий» та інші.

Організатори рекомендують відвідувачам брати з собою каремати, а також просять дотримуватися карантинних обмежень.

Зазначимо, концерт «Очі в Очі» буде першим із циклу «Прокидання з класикою». Вони відбуватимуться у парку щосуботи о 12:00. Так, 12 вересня насолоду слухачам даруватиме народний камерний оркестр «Поліфонія». Ще за тиждень – оркестр Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької. 26 вересня – Галицький камерний хор «Євшан», а 3 жовтня – інструментальний гурт «Рококо».

Нагадаємо, у День незалежності України, капела «Дударик» виконала Акафіст до Пресвятої Богородиці біля пам’ятника Тарасові Шевченку, що робить традиційно з першої річниці незалежності держави. У такий спосіб капела відкрила свій 50-й співочий сезон.