Голови МЗС України та Польщі закликали не політизувати спільне історичне минуле.

 

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау закликали не політизувати трагічні сторінки спільного історичного минулого українського та польського народів.

 

Про це йшлося в телефонній розмові міністрів, про котру звітує пресова служба МЗС України. Міністри обговорили скандал, що зчинився після відкриття в селі Гута Пеняцька меморіальної дошки, на котрій згадуються "бандити із Армії Крайової".

 

 

"У зв’язку з нещодавно встановленою неподалік пам’ятника загиблим у Гуті Пеняцькій у 1944 році меморіальною дошкою міністри закликали не політизувати питання трагічних сторінок спільного історичного минулого українського і польського народів та не допустити війни пам’ятників. Будь-які спірні моменти варто вирішувати виключно у площині практичної співпраці та діалогу фахівців-істориків двох країн", – йдеться у повідомленні.

 

"Трагічні події у селі Гута Пеняцька у лютому 1944 року – це спільна пам’ять, спільна історія, спільна молитва українців, поляків та євреїв, які мешкали у цьому селі. Гута Пеняцька – це один із символів примирення між нашими народами. У 2009 році президенти України та Польщі вклонилися цьому, освяченому невинною кров’ю, місцю", – додали в МЗС.

 

Як писав Z, у неділю, 30 серпня, на місці колишнього села Гута Пеняцька у Бродівському районі біля хреста, встановленого кілька років тому, відкрили й освятили інформаційну таблицю з прізвищами 34 українців, які загинули у період з вересня 1943-го до березня 1946 року. На меморіальній таблиці вказано, що вона встановлена "Пам’яті українців і поляків, убитих і замордованих польськими бандитами АК та російськими енкаведистами в 1943–1946 роках у Гуті Пеняцькій та її найближчій окрузі".

 

На церемонію відкриття, зокрема, приїхали заступник голови ВО "Свобода" з питань національної пам’яті Олег Панькевич, депутатка Львівської обласної ради Мирослава Бабінська, керівник організації "Історичні діалоги" (ініціатор встановлення таблиці) Михайло Галущак, голова Об’єднання українок "Яворина" Ірина Сех.

 

Фото facebook.com/ЛОО-ВО-Свобода

 

Посол Польщі Бартош Ціхоцький у своєму листі до голови Бродівської районної державної адміністрації Оксани Прокопець висловив рішучий протест через відкриття меморіальної таблиці. Він очікує негайних кроків з "припинення на території, що є під порядкуванням Бродівської райдержадміністрації, демонстрації ненависті і зневаги до тих, хто вже постраждав і не може вимагати правосуддя".

 

"Буває так, в історичній науці навіть часто, що існують розбіжності у поглядах щодо трактування певних подій, але ми не повинні перетинати кордон зневаги, ненависті та фальшування", – додав польський дипломат.

 

У Гуті Пеняцькій встановлено Меморіал жертвам цивільного населення у Другій світовій війні, де щороку у лютому проводять екуменічне вшанування.

 

У 2017 році невідомі вандали підірвали пам’ятник за допомогою вибухівки. Пам’ятний знак було відновлено, але на початку березня з пам’ятника знову поглумилися – його розмалювали червоною та чорною фарбою, а також образливими написами. У січні 2020 року Офіс Генпрокурора повідомляв про затримання підозрюваного у скоєнні вандалізму на місці пам’яті в Гуті Пеняцькій 2017 року.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

28 лютого 1944 року в селі Гута Пеняцька внаслідок каральної операції німецькі окупанти знищили все село (172 господарства) й убили всіх мешканців (за різними оцінками, від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів утекти. Згідно з документами польського Архіву новітніх актів, село спалив підрозділ німецької таємної польової поліції (ГФП). Причиною каральної акції були втрати нацистів через активну діяльність у цьому регіоні радянського партизанського загону.

 

Водночас у Польщі досі поширеною є версія, ніби злочин у Гуті Пеняцькій скоїли солдати дивізії СС «Галичина» та УПА.

 

Як зазначав раніше депутат, ексголова УІНП й історик Володимир В'ятрович, Гута Пеняцька була опорною базою польського підпілля, на яке спиралося й радянське підпілля. Останнє провело кілька операцій, після яких загинули німці. Це стало приводом для проведення у відповідь німецької акції, в результаті якої було знищено практично всіх мешканців цього села.

 

Після цієї трагедії польське підпілля провело кілька акцій у 14 українських селах, протягом чотирьох днів знищивши понад півтори тисячі українців.

 

 

03.09.2020

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