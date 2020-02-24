У Гуті Пеняцькій вшанували загиблих 1944 року.

У неділю, 23 лютого, представники польської й української влади, громадськості та духовенства вшанували загиблих 1944 року біля Меморіалу жертвам цивільного населення в Гуті Пеняцькій, що на Бродівщині Львівської області. Про це повідомляє пресслужба ЛОДА.

На пам’ятному місці провели екуменічну панахиду, відбулося покладання квітів і громадське віче. Щоб ушанувати пам'ять невинно убієнного мирного населення, до Гути Пеняцької приїхали численні делегації з України та Польщі. З українського боку участь у заходах, зокрема, взяв заступник голови ЛОДА Іван Собко. До представницької делегації з Польщі увійшли родини жертв у Гуті Пеняцькій, державні високопосадовці, представники самоврядування, зокрема держсекретар Канцелярії Президента Польщі Адам Квятковські, Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі, віцедержавний секретар у МЗС РП, уповноважений уряду Польщі з питань польської діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак, віцемаршалок сейму Польщі Малгожата Госєвська, голова управління з питань комбатантів і репресованих Юзеф Каспшик, генконсул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевіч.

«Усі, хто тут сьогодні зібрався, – і з української, і з польської сторони, – приїхали вшанувати пам'ять невинних жертв війни. Історія – складна. Часто ми мусимо добре робити висновки, аби нам і нашим дітям не було соромно і щоб ми могли бути сильними та дружніми народами. Щоб усі ті, хто має владу, добре думали, для чого їм це. Адже ті, хто організовував такі криваві розправи, не бажали добра чи миру. Вони мали лише бажання повної влади. Як польський народ, так і український, багато натерпілися в часи Другої світової війни. Та й сьогодні на східних кордонах нашої держави наші хлопці боронять Україну. Але не лише її. Польща – наш справді добрий партнер, який підтримує нас у нашому бажанні миру. Українці ніколи ні на кого не нападали. Ми – миролюбна нація. Зараз кожен на своєму місці повинен зробити все, що від нас залежить, аби ми ніколи більше не мали приводів для вшановування невинних жертв. Бажаю нам миру, злагоди, добра та любові до своїх ближніх», – звернувся до присутніх Іван Собко.

Президент Польщі Анджей Дуда написав лист до учасників та організаторів пам’ятних заходів. «Злочин у Гуті Пеняцькій є шокуючим свідченням того, що насправді означала тодішня антипольська акція, що була нічим іншим, як геноцидною етнічною чисткою», – цитує послання Дуди «Польське радіо».

Анджей Дуда додав, що злочин у Гуті Пеняцькій «залишається незмінним попередженням проти ненависті, жорстокого націоналізму, що в представнику іншого народу змушує нас бачити смертельного ворога, всупереч фундаментальним духовним та моральним принципам, які формують наше людство». І наголосив, що історія не повинна ділити поляків та українців, як тільки її буде чесно і справедливо оцінено.

«Я із задоволенням сприймаю найновіші заяви найвищої української влади, які я хочу вважати сигналом надії. Я вірю в очищаючу силу правди», – написав він.

Малґожата Ґосєвська також говорила про «чесну пам’ять про такі злочини», яка «є гарантією того, що цього більше не повториться». За її словами, від цього потрібно почати у польсько-українських взаєминах: «Тільки коли ми дійдемо до правди, ми можемо пробачити, а пробачення є невід’ємним елементом розвитку добрих відносин».

Фото: facebook.com/jan.kasprzyk.5

Родини жертв та польські історики хочуть провести ексгумаційні роботи на теренах колишнього села Гута Пеняцька, оскільки переконані, що багато невинно вбитих спочиває у безіменних могилах.

Напередодні пам’ятних заходів на Бродівщині, увечері 22 лютого, за жертв Гути Пеняцької молилися в Митрополичій базиліці у Львові. Святу месу очолив єпископ-помічник Едуард Кава, який у проповіді закликав молити Бога, щоб подібна трагедія більше не повторилася.

До слова, місяць тому Офіс Генпрокурора повідомив про затримання підозрюваного в скоєнні низки тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів. Серед них – вандалізм у місці пам’яті в Гуті Пеняцькій 2017 року. Нагадаємо, тоді на початку січня невідомі вандали підірвали пам’ятник за допомогою вибухівки. Пам’ятний знак було відновлено, але на початку березня з пам’ятника знову поглумилися – його розмалювали червоною та чорною фарбою, а також образливими написами.