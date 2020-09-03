Лукашенко відправив до демісії керівників силових блоків.

Перестановки здійснено в КДБ, Раді безпеки і Слідчому комітеті.

 

          Валерій Вакульчик / Іван Тертель

 

У четвер, третього вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі масових протестів відправив у відставку державного секретаря Ради безпеки республіки Андрія Равкова і голову Комітету держбезпеки Валерія Вакульчика. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.BY. 

 

Тепер КДБ очолюватиме Іван Тертель, котрий досі керував Комітетом державного контролю (КДК). А колишній голова Комітету держбезпеки обійме посаду держсекретаря Радбезу. Виконувати ж обов'язки голови КДК буде Василь Герасимов, котрий до теперішнього часу працював першим заступником голови цього відомства.

 

Равков пропрацював на посаді держсекретаря Радбезу трохи більше пів року. Він був призначений на цю посаду 20 січня. До цього трохи більше п'яти років очолював білоруське Міністерство оборони. При ньому сталася резонансна історія зі загибеллю солдата строкової служби Олександра Коржича, після чого в ЗМІ і суспільстві знову стали обговорювати тему дідівщини в армії.

 

У передвиборчий період Равков був головним спікером у справі про 33-х затриманих під Мінськом російських найманців із приватної військової компанії «Ваґнера», котрих підозрювали в підготовці масових заворушень у Білорусі. Пізніше росіян передали Москві.

 

Вакульчик очолював КДБ з листопада 2012 року, а до цього півтора року був головою Слідчого комітету республіки.

03.09.2020

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