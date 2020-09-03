В Україні – новий рекорд смертності від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 54 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби, – максимальне значення за час пандемії. Зокрема, 11 людей померло у Львівській області.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у четвер.

Загальне число летальних випадків зросло до 2710.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2430 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика не опускається нижче двох тисяч уже сім діб поспіль.

Найбільшу кількість добових випадків зафіксували у Харківській області – 301. В Києві – 280 захворювань, у Тернопільській області – 242, у Львівській – 209, в Івано-Франківській – 163, у Чернівецькій – 137, в Одеській – 116, у Хмельницькій – 110.

За час пандемії когронавірусом заразилося 128 228 українців. Одужало 59 676. Офіційно в Україні 65 842 носіїв хвороби.