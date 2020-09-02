Галицькі хроніки COVID-19: 2 вересня.

 

Станом на 09:00 2 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 30 824 хворих на COVID-19. За минулу добу – 579 нових випадків: 174 – на Івано-Франківщині, 204 – на Львівщині (провели 1571 ПЛР-тест) та 201 – на Тернопіллі (провели 735 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано вісімнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині і п'ять – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 вересня (09:00): 6395 випадків, 201 новий

(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 200)

м. Тернопіль – 34

Бережанський район  15

Борщівський район  19

Бучацький район  4

Гусятинський район  22

Заліщицький район  11

Збаразький район  12

Зборівський район  4

Козівський район  4

Кременецький район  1

Лановецький район  1

Монастириський район  2

Підволочиський район  5

Підгаєцький район  2

Теребовлянський район  15

Тернопільський район  6

Чортківський район  38

Шумський район  5

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

2 вересня (09:00): 14 907 випадків, 204 нові

 

м. Львів  95

Бродівський район 1

Буський район 1

Дрогобицький район 7

Жидачівський район 1

Жовкiвський район 12

Золочівський район 10

Миколаївський район 6

Мостиський район 1

Перемишлянський район 6

Пустомитівський район 11

Радехівський район 14

Самбірський район  8

Сокальський район 6

Старосамбірський район 3

Стрийський район 1

Яворівський район 21

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

2 вересня (09:00): 9522 випадки, 174 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.09.2020

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