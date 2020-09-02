Галицькі хроніки COVID-19: 2 вересня.

Станом на 09:00 2 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 30 824 хворих на COVID-19. За минулу добу – 579 нових випадків: 174 – на Івано-Франківщині, 204 – на Львівщині (провели 1571 ПЛР-тест) та 201 – на Тернопіллі (провели 735 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано вісімнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині і п'ять – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 вересня (09:00): 6395 випадків, 201 новий
(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 200)
м. Тернопіль – 34
Бережанський район – 15
Борщівський район – 19
Бучацький район – 4
Гусятинський район – 22
Заліщицький район – 11
Збаразький район – 12
Зборівський район – 4
Козівський район – 4
Кременецький район – 1
Лановецький район – 1
Монастириський район – 2
Підволочиський район – 5
Підгаєцький район – 2
Теребовлянський район – 15
Тернопільський район – 6
Чортківський район – 38
Шумський район – 5
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 вересня (09:00): 14 907 випадків, 204 нові
м. Львів – 95
Бродівський район – 1
Буський район – 1
Дрогобицький район – 7
Жидачівський район – 1
Жовкiвський район – 12
Золочівський район – 10
Миколаївський район – 6
Мостиський район – 1
Перемишлянський район – 6
Пустомитівський район – 11
Радехівський район – 14
Самбірський район – 8
Сокальський район – 6
Старосамбірський район – 3
Стрийський район – 1
Яворівський район – 21
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 вересня (09:00): 9522 випадки, 174 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.09.2020