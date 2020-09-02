Галицькі хроніки COVID-19: 2 вересня.

Станом на 09:00 2 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 30 824 хворих на COVID-19. За минулу добу – 579 нових випадків: 174 – на Івано-Франківщині, 204 – на Львівщині (провели 1571 ПЛР-тест) та 201 – на Тернопіллі (провели 735 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано вісімнадцять летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині і п'ять – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 вересня (09:00): 6395 випадків, 201 новий

(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 200)

м. Тернопіль – 34

Бережанський район – 15

Борщівський район – 19

Бучацький район – 4

Гусятинський район – 22

Заліщицький район – 11

Збаразький район – 12

Зборівський район – 4

Козівський район – 4

Кременецький район – 1

Лановецький район – 1

Монастириський район – 2

Підволочиський район – 5

Підгаєцький район – 2

Теребовлянський район – 15

Тернопільський район – 6

Чортківський район – 38

Шумський район – 5

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

2 вересня (09:00): 14 907 випадків, 204 нові

м. Львів – 95

Бродівський район – 1

Буський район – 1

Дрогобицький район – 7

Жидачівський район – 1

Жовкiвський район – 12

Золочівський район – 10

Миколаївський район – 6

Мостиський район – 1

Перемишлянський район – 6

Пустомитівський район – 11

Радехівський район – 14

Самбірський район – 8

Сокальський район – 6

Старосамбірський район – 3

Стрийський район – 1

Яворівський район – 21

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

2 вересня (09:00): 9522 випадки, 174 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.