Кравчук почав виконувати свою місію: довів до шалу Ґризлова.

Засідання Тристоронньої контактної групи у середу завершилося перепалкою між представниками України та Росії. Зі слів інсайдерів, голова делеґації Леонід Кравчук та його заступник Вітольд Фокін відстоювали позицію України затято.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook учасник переговорів Сергій Гармаш, уведений до складу переговорної групи за квотою від переселенців із Донеччини.

"Засідання "мінської" ТКГ закінчилося. Сьогодні воно було просто феєричним! Та сторона вже написала, що я зірвав переговори і намагався говорити від імені влади України. Приємно! До речі, батьки-засновники – обидва (!) – молодці!!!", – написав Гармаш, маючи на увазі і Кравчука, і Фокіна.

Сергій Гармаш додав, що Вітольда Фокіна зле проінтерпретували, коли він говорив журналістам про можливість "особливого статусу" для цілого Донбасу.

“[Фокін] показав узгоджений ним текст свого інтерв'ю, який виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано. Зокрема, після слів про загальну амністію, виявилося, були ще слова "крім тих, у кого руки по лікоть в крові". Але ці слова чомусь зникли... Діда просто підставили", – прокоментував Гармаш.

Представник української делеґації Денис Казанський ствердив, що Леонід Кравчук довів росіян до сказу.

"Леоніда Кравчука сьогодні було годі впізнати – повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні. З Ґризловим він спілкувався досить жорстко і зрештою довів російського представника до шалу. Ніколи раніше не бачив Ґризлова в такому стані – той від злості навіть від відеозв'язку відключався", – розповів він.

Зі слів Казанського, росіяни шантажувати українську делеґацію обміном полонених і відмовилися погоджувати списки.

Що ж до офіційної інформації, то, згідно з повідомленням Офісу Президента, під час засідання в межах підгрупи з політичних питань сторони обговорили можливості розблокування процесу перемовин. Росія ж наполягає на внесенні змін до постанови Верховної Ради України №795 від 15 липня 2020 року “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”.

“Українська сторона неодноразово проявляла конструктивну позицію. Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради листа щодо можливості розглянути відповідність згаданої постанови "мінським домовленостям" і зараз очікує відповіді від українського парламенту відповідно до регламенту”, – повідомили на Банковій.

Втім, російська сторона продовжує відкладати більшість питань.

“Леонід Кравчук закликав учасників консультацій не прив’язувати реалізацію досягнутих на попередньому засіданні ТКГ домовленостей щодо ділянок розмінування та ділянок розведення сил і засобів до розгляду Верховною Радою його звернення щодо відповідності постанови про призначення місцевих виборів положенням "мінських домовленостей”, – йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що розгляд цього питання українським парламентом передбачає низку процедур, виконання яких потребує часу.

Українська делегація також не сприйняла спроби російської делегації давати оцінку діяльності Верховної Ради, уряду та Президента України. “ТКГ не правомочна оцінювати діяльність будь-якого уряду. Це не є компетенцією ТКГ”, – наголосив Кравчук.