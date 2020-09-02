Кулеба відповів Лаврову, що фантазії про українських бойовиків у Білорусі – "хворобливі".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "маячнею" і "хворобливою фантазією" заяви про те, начебто Україна надіслала бойовиків до Білорусі для дестабілізації ситуації. Із заявою про бойовиків перед цим виступив голова МЗС РФ Сєрґєй Лавров.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню... 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", – написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна "не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі". "Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх «фахівців» до Білорусі і готова направити їх ще більше", – зауважив він.

Дмитро Кулеба також наголосив, що "намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів" – то "дешевий і програшний трюк".

"Воістину, як каже прислів'я: «злодій кричить – тримайте злодія»", – підсумував український міністр.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив: у Москви є підтверджена інформація, що діяльність з дестабілізації ситуації в Білорусії ведеться з території України. Зокрема, росіяни буцімто мають дані про 200 "екстремістів", підготовлених для участі в протестах.

Лавров додав, що Москва і Мінськ готові твердо відповісти на спроби "відірвати Білорусь від Росії".