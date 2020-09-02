Правляча коаліція готується до відставки міністрів фінансів та економіки.

Фракція "Слуга народу" не виключає відставки низки міністрів цієї осені. Голова фракції Давид Арахамія зазначив, що президентська команда невдоволена роботою фахівців у сферах економіки та енергетики.

Про це Арахамія сказав під час спілкування із журналістами у середу, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Криза в енергетиці існує? – Існує. Криза в економіці існує? – Існує. Криза з фінансами і бюджетом існує? Ось вам усі відповіді. Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху і плану, їх буде змінено", – заявив голова фракції "Слуга народу".

Давид Арахамія вважає виправданим, що Верховна Рада таки не надала урядові річного імунітету, відмовившись затвердити його програму. "Програму не проголосовано, щоб не давати імунітету. Наразі минуло кілька місяців – ми правильно зробили, що не давали імунітету", – нагадав він.

Арахамія додав, що в депутатів немає "чіткого, кристалічного" розуміння, яким чином уряд має намір виходити з кризи. "Я збирав окремо кожного міністра і говорив: якщо не матимемо конкретного покрокового плану, у вас немає майбутнього як у міністрів", – сказав голова фракції.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив: Кабінет Міністрів може зазнати кадрових перестановок за підсумками роботи над проєктом державного бюджету на 2021 рік.

Я думаю, що все залежатиме від одного – наскільки буде ефективну, якісну роботу виконано над проектом державного бюджету України, й наскільки парламенту будуть запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків COVID-19", – розповів Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що ситуація з кадровими змінами в уряді "назріває", і насамперед ідеться про економічний блок.

"У нас економічний блок представлений міністром економіки та міністром фінансів. Я думаю, передусім ідеться саме про цих осіб. Знову-таки, ще раз говорю – будемо дивитися. До 15 вересня має бути внесена бюджетна резолюція, на підставі цього робитимуться висновки", – зазначив Стефанчук.