Доба антирекордів: 2495 українців захворіло, 51 помер.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2495 нових випадків коронавірусної хвороби. Попередній рекорд перевершено на 14 захворювань.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у середу.

 

Динаміка поширення COVID-19. Середнє за попередні сім діб

 

Минулої доби також зафіксовано рекордний показник летальних випадків – померла 51 людина (попередній максимум – 49 смертей).

 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінґу: "У нас чергові антирекорди. У нас збільшується кількість зайнятих ліжок. Людьми з підтвердженим діагнозом і з непідтвердженим діагнозом, але з симптомами COVID, зайнято вже 44% ліжок", – сказав очільник МОЗу.

 

Найбільше добових випадків виявлено у Києві – 332 захворювання. У Харківській області 302 нових випадки хвороби, у Львівській – 204, в Одеській – 203, у Тернопільській – 201, в Івано-Франківській – 174, у Рівненській – 127, у Хмельницькій – 111.

 

За час пандемії зареєстровано 125 798 випадків коронавірусної хвороби. Померло 2656 людей. Одужало 58 817. Офіційно в Україні 64 325 активних носіїв хвороби.

 

02.09.2020

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