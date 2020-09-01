Львівський активіст Святослав Літинський домігся скасування регіональної мови в Одесі.

Львівський активіст Святослав Літинський, відомий судовими процесами на захист української мови, домігся скасування рішення про проголошення в Одесі російської мови як регіональної, яке було прийняте 2012 року. Про перемогу в суді Літинський повідомив на своїй facebook-сторінці.

«Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови – скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити, і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради», – написав Святослав Літинський.

Фото zib.com.ua

У жовтні 2019 року Літинський виграв суд у прокуратури Одеської області, яка раніше відмовилася подавати позов на Одеську міську раду з вимогою скасувати рішення про проголошення російської як регіональної мови.

Після цього заступник прокурора Одещини подав позов на міську раду Одеси, і в серпні 2020 року Одеський окружний адмінсуд визнав рішення міськради про проголошення регіональної мови протиправним і нечинним.

Фото www.facebook.com/adm.od.court.gov.ua

Рішення про регіональну мову в Одесі прийняли ще 2012 року. Воно ґрунтувалося на законі «Про засади державної мовної політики», який у 2018 році визнали неконституційним. Відтоді жодних законних підстав для функціонування регіональної мови немає.

Святослав Літинський через суди вже домігся скасування рішення про встановлення регіональних мов у Херсоні, Дніпрі, Одесі, Харківській та Донецькій областях. Зараз триває аналогічний судовий процес у Харкові.

Нагадаємо, Святослав Літинський брав участь в урядовому конкурсі на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. У конкурсі переміг Тарас Кремінь, а Літинський визнав його перемогу.