Мовним омбудсманом призначено Тараса Креміня.

Кабінет Міністрів України призначив Тараса Креміня Уповноваженим із захисту державної мови Тараса Креміня.

Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні в середу шляхом рейтинґового голосування.

Сам Тарас Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook: головний підсумок конкурсу – леґітимація інституції. "Здоровий глузд переміг: нарешті обрано Уповноваженого із захисту державної мови. Крізь терни – до зірок", – прокоментував він.

Кремінь дійшов до фіналу як номінант від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Для Тараса Креміня то вже другий за рік фінал у боротьбі за портфель мовного омбудсмена: під час першого конкурсу він поступився філологині з Миколаєва Тетяні Монаховій, хоча мав вагому підтримку активістів і науковців. Монахова конфліктувала з громадськими середовищами, не змогла побороти бюрократію й згодом демісувала з посади.

Уряд оголосив новий конкурс. До фіналу вийшло двоє: сам Кремінь і активіст зі Львова Святослав Літинський (номінований від Міністерства юстиції та Міністерства культури). Після призначення міністром Олександра Ткаченка Мінкульт відкликав кандидатуру Літинського й висунув на розсуд уряду кандидатуру Світлани Броннікової, викладачки з Києво-Могилянської академії.

Кілька днів тому Мінкульт стер зі сайту новину про номінування Літинського.

Попри те, Святослав привітав колегу з перемогою на конкурсі. "На Уповноваженого із захисту державної мови обрали гідного кандидата. Вітаю! Будемо всіма силами співпрацювати", – написав він у Facebook.

Кремінь (у центрі) і Літинський (праворуч) анонсували співпрацю