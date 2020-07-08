Мовним омбудсманом призначено Тараса Креміня.

 

Кабінет Міністрів України призначив Тараса Креміня Уповноваженим із захисту державної мови Тараса Креміня.

 

Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні в середу шляхом рейтинґового голосування.

 

 

Сам Тарас Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook: головний підсумок конкурсу – леґітимація інституції. "Здоровий глузд переміг: нарешті обрано Уповноваженого із захисту державної мови. Крізь терни – до зірок", – прокоментував він.

 

Кремінь дійшов до фіналу як номінант від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

 

Для Тараса Креміня то вже другий за рік фінал у боротьбі за портфель мовного омбудсмена: під час першого конкурсу він поступився філологині з Миколаєва Тетяні Монаховій, хоча мав вагому підтримку активістів і науковців. Монахова конфліктувала з громадськими середовищами, не змогла побороти бюрократію й згодом демісувала з посади.

 

Уряд оголосив новий конкурс. До фіналу вийшло двоє: сам Кремінь і активіст зі Львова Святослав Літинський (номінований від Міністерства юстиції та Міністерства культури). Після призначення міністром Олександра Ткаченка Мінкульт відкликав кандидатуру Літинського й висунув на розсуд уряду кандидатуру Світлани Броннікової, викладачки з Києво-Могилянської академії.

 

Кілька днів тому Мінкульт стер зі сайту новину про номінування Літинського.

 

Попри те, Святослав привітав колегу з перемогою на конкурсі. "На Уповноваженого із захисту державної мови обрали гідного кандидата. Вітаю! Будемо всіма силами співпрацювати", – написав він у Facebook.

 

Кремінь (у центрі) і Літинський (праворуч) анонсували співпрацю

 

08.07.2020

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