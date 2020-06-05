Літинського номінували на посаду мовного омбудсмена від Мінкульту і Мін'юсту.

Міністерство юстиції України у п'ятницю запропонувало на посаду мовного омбудсмена кандидатуру відомого львівського активіста Святослава Літинського. Раніше Літинський отримав номінацію від Міністерства культури та інформаційної політики.

"Міністерство юстиції України для призначення на посаду Уповноваженого із захисту державної мови пропонує кандидатуру Святослава Літинського, 07.10.1981 року народження, який має вищу освіту та є кандидатом фізико-математичних наук. З 2003 року й дотепер Святослав Літинський працює на посаді доцента кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка", – йдеться у повідомленні Мін'юсту 5 червня.

Раніше, 2 червня, у Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулося засідання комісії з добору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови, котра після співбесіди також здецидувалася на користь кандидатури Літинського.

Святослав Літинський зізнався в своєму дописі на Facebook, що він заскочений підтримкою своєї кандидатури двома профільними міністерствами.

"Те, що мою кандидатуру на розгляд Кабміну вносять одразу два з трьох передбачених законом суб’єктів подання – Мінкульт і Мін'юст, – є для мене приємною несподіванкою, як і одноголосне рішення на мою підтримку представницької комісії Мінкульту в складі посадовців та поважних експертів, що оцінювали різних кандидатів", – прокоментував Літинський.

Літинський заявив, що він вірить у свою змогу "запустити нарешті повноцінно механізм захисту мовних прав українців".

При тім Святослав закликав не політизувати конкурс. "Це робочий процес, який не варто надмірно політизувати. Важливо, щоб ця інституція запрацювала якомога швидше і якомога ефективніше в інтересах усіх громадян України незалежно від їхніх політичних поглядів чи рідної мови. Захист української мови має не ділити, а об’єднувати нашу країну, і я не дам себе втягнути в жодні сварки і провокації", – додав Літинський.

Згідно зі законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови на розсуд Кабінету Міністрів подають три профільні інституції – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики.

Офіс Уповноваженого з прав людини рекомендував на посаду мовного омбудсмена кандидатуру Тараса Кременя, філолога, колишнього народного депутата, фіналіста попереднього конкурсу.

Нагадаємо, наприкінці квітня Уповноважена зі захисту державної мови Тетяна Монахова оголосила про свою відставку. Монахова пояснила бажання звільнитися тим, що уряд так і не формалізував структури офісу омбудсмена та не передбачив фінансування.

Експертне середовище зустріло відставку Монахової радше з полегшенням (незважаючи на тривожні заяви щодо недофінансування офісу), оскільки переможниця першого конкурсу зверхньо ставилася до активістів і навіть понасміхалася з них у своєму прощальному інтерв'ю.

У фіналі попереднього конкурсу середовище авторів мовного закону підтримувало Тараса Кременя (номінованого так само Уповноваженою з прав людини). Натомість уряд на своєму засіданні погодив кандидатуру Монахової (пропоновану Мінкультом). Міністерство юстиції свого претендента не висувало.