Найрейтинговіший експретендент у президенти Білорусі створює партію.

Головною метою нової політичної сили Віктор Бабарико бачить проведення конституційної реформи.

 

 

Штаб експретендента на посаду президента Білорусі й колишнього глави «Белгазпромбанка» Віктора Бабарика оголосив про створення політичної сили під назвою «Разом». Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.BY. Бабарико оприлюднив на своєму офіційному Telegram-каналі відповідне відеозвернення.
 

Віктор Бабарико каже, що «настав час оголосити про продовження боротьби», і для цього створюється нова форма, яка дозволить об'єднати всіх прихильників. Він говорить про створення «партії або громадського руху», цілями якого будуть проведення конституційної реформи, робота з вдосконалення економіки, можливість для людей проявляти громадянську ініціативу. Бабарико зазначає, що, незважаючи на програш на виборах, створювати такий рух необхідно.

 

Далі у відеоролику з’являється Марія Колесникова – представниця штабу Бабарика та членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції. «Ми формуємо нове, свідоме і відповідальне білоруське суспільство», – наголосила вона, виділивши необхідність реагувати на «нові виклики і запити». «За минулі три місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років. Зараз країна перебуває в політичній і соціально-економічній кризі, і ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти. Сотні і тисячі білорусів, талановитих професіоналів, які бажають брати на себе відповідальність і будувати разом нову Білорусь. Найближчим часом будуть подані документи на реєстрацію. Ми об'єднаємося і будемо ще сильнішими. Разом ми переможемо!» – запевнила Колесникова.

01.09.2020

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