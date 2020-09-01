Галицькі хроніки COVID-19: 1 вересня.

Станом на 09:00 1 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 30 245 хворих на COVID-19. За минулу добу – 542 нові випадки: 169 – на Івано-Франківщині, 193 – на Львівщині (провели 1486 ПЛР-тестів) та 180 – на Тернопіллі (провели 926 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині й одна – на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 вересня (09:00): 6194 випадки, 180 нових
(за даними "Тернопільського ОЛЦ" – 177)
Тернопіль – 15 осіб
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 34 особи
Гусятинський район – 23 особи
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 31 особа
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 вересня (09:00): 14 703 випадки, 193 нові
Львів – 85 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 11 особа
Жидачівський район – 15 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 22 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 14 особи
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 8 осіб
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 6 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 вересня (09:00): 9348 випадків, 169 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.09.2020