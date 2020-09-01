Галицькі хроніки COVID-19: 1 вересня.

 

Станом на 09:00 1 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 30 245 хворих на COVID-19. За минулу добу – 542 нові випадки: 169 – на Івано-Франківщині, 193 – на Львівщині (провели 1486 ПЛР-тестів) та 180 – на Тернопіллі (провели 926 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано тринадцять летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині й одна – на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 вересня (09:00): 6194 випадки, 180 нових

(за даними "Тернопільського ОЛЦ"  177)

Тернопіль – 15 осіб

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 34 особи

Гусятинський район – 23 особи

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 31 особа

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

1 вересня (09:00): 14 703 випадки, 193 нові

Львів – 85 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 11 особа

Жидачівський район – 15 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 22 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 14 особи

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 8 осіб

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 6 осіб

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

1 вересня (09:00): 9348 випадків, 169 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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