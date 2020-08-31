«Газпром» планує відсудити в Польщі програні на суді гроші.

Йдеться про півтора мільярда доларів, які російський газовий велетень виплатив компанії PGNiG.

 

 

Газпром заплатив польській державній нафтогазовій компанії PGNiG півтора мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, однак висловив намір продовжить судитися з нею в апеляційному порядку. Про це стало відомо в понеділок, 31 серпня зі звітності Газпрому за МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності), а самі апеляції були подані 24 серпня.

 

«У другому кварталі "Газпром экспорт" здійснив виплату польській компанії PGNiG 100 мільярдів рублів (у перерахунку – приблизно $1,5 млрд) відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу. При цьому виплата не вплине на позиції компанії щодо оскарження судового рішення», – зазначив керівник фінансово-економічного департаменту російської газової корпорації Олександр Іванніков, чиї слова цитує інформаційне агентство ТАСС.

 

Нагадаємо, що в березні 2020 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом PGNiG до «Газпрому». Польська компанія оскаржувала вартість газу за контрактом, підписаним в 1996 році. За його умовами, ціна може бути переглянута в залежності від ринкової кон'юнктури.

 

У 2012 році завдяки додатковій угоді між сторонами ціна була знижена на 10 відсотків, однак PGNiG заявляла, що домагатиметься подальшої знижки. За рішенням Стокгольмського арбітражу, подальші розрахунки будуть проводитися за новою формулою, а призначена компенсація стосується вже здійснених поставок.

 

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