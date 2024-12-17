Акції «Газпрому» впали до 15-річного мінімуму.

Одна з причин падіння – запровадження Євроунією 15-го пакета санкцій проти Росії.

Акції російської державної компанії «Газпром» у ході торгів на Московській біржі у вівторок, 17 грудня, впали до мінімуму за минулі 16 років. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на дані торгів. Котирування «Газпрому» знизилися на 2,41% – до 106,1 рубля за акцію. Це найнижча ціна за газпромівську акцію з 26 січня 2009 року.

Акції компанії падають уже кілька днів поспіль. Аналітики назвали серед причин зниження невиправдані очікування інвесторів, які сподівалися на дивіденди, загальне зниження ринку, а також геополітичні ризики і можливе погіршення фінансових результатів «Газпрому».

Загалом ринок акцій РФ до вечора 17 грудня продовжує зниження на тлі новин про західні санкції та в очікуванні того, що Центробанк Росії підніме ключову ставку. Так, індекс Московської біржі впав до 2371,6 пункта (-2%), індекс РТС – до 725,96 пункта (-2%). Ціни більшості «блакитних фішок» – акцій найбільших і найліквідніших компаній – на Мосбіржі знизилися в межах 3,2%. Більшість аналітиків великих російських банків та інвестиційних компаній вважають, що Банк Росії на засіданні 20 грудня ухвалить рішення про підвищення ключової ставки до 23%.

Нагадаємо, що 16 грудня Рада Європейської Унії запровадила черговий, 15-й, пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Під обмеження серед іншого потрапили судноплавні компанії, пов'язані з тіньовим флотом Росії, а також 52 танкери з третіх країн, які перевозили російську нафту.