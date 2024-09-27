«Газпром» вилетів зі списку Forbes про 100 найприбутковіших компаній Росії.

Компанія зазнала рекордних збитків останнім часом, хоча рік тому очолювала список.

 

 

РАТ «Газпром» – торішній лідер рейтингу найбільших за обсягом чистого прибутку російських компаній, складеного часописом Forbes – випав з цього списку. Через санкції, накладені Європейською Унією, Сполученими Штатами та низкою інших країн, компанія завершила 2023 рік не з прибутком, а з рекордними збитками, які сягнули 583 мільярди рублів. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Загалом у рейтингу представлено 100 компаній. Очолила ж цьогорічний список Forbes російська державна нафтова компанія «Роснефть». За підсумками 2023 року «Роснефть» отримала чистого прибутку 1,528 трильйона рублів. Рік тому компанія посідала у рейтингу третє місце з показником 813 мільярдів.

 

На другому місці рейтингу йде «Сбербанк» з чистим прибутком 1,509 трильйона рублів, на третьому – «Сургутнефтегаз» (1,32 трильйона). До першої десятки також увійшли «Лукойл» (1,16 трильйона), «Новатек» (469,5 мільярда), банк ВТБ (432,2 мільярда), компанія «Сахалинская энергия» (315,3 мільярда), «Транснефть» (306,6 мільярда), «Татнефть» (286,3 мільярда), «Норильский никель» (251,8 мільярда).

 

Як зазначає Forbes, сумарний прибуток 100 учасників рейтингу перевищив 13,2 трильйона рублів. Рік тому цей показник становив 9,27 трильйона рублів.

 

Вперше в рейтингу опинилися одразу дві букмекерські компанії – «Фонкор» (42 місце) та «Управляющая компания НКС» (89 місце). Вони працюють під брендами «Фонбет» та Winline відповідно. Крім того, до списку потрапили одразу дві компанії-операторки платіжних систем: НСПК (69 місце, «Мир» та СБП) та РНКО «Платежный центр».

27.09.2024

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