Офіс Президента трактує Ситника як в.о. директора НАБУ.

 

Офіс Президента України заявив про доцільність проведення нового конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Артема ж Ситника ОП трактує як виконувача обов'язків директора НАБУ.

 

Про це йдеться в коментарі, поширеному Офісом Президента.

 

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"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", – йдеться в коментарі ОП.

 

"Не сумніваємось також, що директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом", – додали на Банковій.

 

Офіс Президента покладає відповідальність за правову колізію на Петра Порошенка, котрий і підписував визнани неконституційним указ про призначення Ситника.

 

"Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність", – додали в Зеленського.

 

Представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський сказав у коментарі "Суспільному", що Ситник де-юре є неповноважним. Одначе як його усунути з посади, Банкова ще міркує.  

 

"З юридичної точки зору, Артем Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність. Але як припинити трудові відносини з ним – дуже складне питання. Хто має зробити у його трудовій книжці запис про звільнення? На якій підставі? У законі про Національне антикорупційне бюро є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення Конституційного суду, там немає. З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати. Найперший варіант – Президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення Конституційного суду", – зазначив Веніславський. 

 

Він додав, що роботу самого НАБУ не заблоковано. "Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено. Хто буде виконувати ці повноваження – питання відкрите. Швидше за все – його перший заступник", – додав Веніславський.

 

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