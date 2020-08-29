Влада Білорусі позбавила акредитації багатьох журналістів закордонних ЗМІ.

Щодо декого навіть ухвалено рішення про депортацію.

 

   

Білоруська влада позбавили акредитації відразу двох десятків журналістів, котрі працюють в країні на іноземні ЗМІ. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.BY . Таким чином, їм заборонено висвітлювати події в країні.

 

Міністерство закордонних справ Білорусі відкликало, зокрема, акредитації у кореспондентів ВВС, «Радыё Свабода», німецького телеканалу ARD, аґенцій France-Presse, Reuters і  Associated Press, телерадіокомпанії Deutsche Welle і французького міжнародного радіо RFI.

 

Білоруське зовнішньополітичне відомство повідомило, що акредитації відкликано за рішенням міжвідомчої комісії з безпеки в інформаційній сфері, яка діє при Радбезі Білорусі. Підстави для цього не називаються. Щодо деяких іноземних кореспондентів навіть ухвалено рішення про депортацію.

 

Зазвичай лояльна до влади Білоруська спілка журналістів (БСЖ) зажадала від МЗС якнайшвидшої видачі нових акредитацій журналістам іноземних ЗМІ. «Білоруська спілка журналістів виступала і виступає за прозорий, конкурентний і етично витриманий розвиток медіа, за дотримання медійного законодавства та безпеку журналістів.[...] Ми наполягаємо, щоб процес видачі нових акредитацій нашим іноземним колегам пройшов максимально швидко, не створював проблем для наших колег, не був розтягнутий у часі і не позначився на обсязі інформації про Білорусь в зарубіжному інформаційному просторі», – йдеться в заяві БСЖ

 

Варто зазначити, що Олександр Лукашенко ще до виборів різко критикував іноземні ЗМІ, а також чиновників МЗС, котрі чекають вказівок від президента, як в цьому випадку чинити. «У Міністерстві закордонних справ всі сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC, «Свобода», «Вільна Європа» і так далі, стріми ці... Я вже не кажу про тенденційність, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут. Не треба чекати жодного закінчення електоральної кампанії. Вигнати звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і кличуть людей на майдани», – цитує TUT.BY слова білоруського президента.

29.08.2020

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