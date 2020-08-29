Зеленський прагне покарати винуватців за Іловайськ – але про Росію не згадав.

Президент України Володимир Зеленський вимагає завершити розслідування Іловайської трагедії й покарати винуватців.

Про це Зеленський сказав після заходів з ушанування пам’яті захисників України, повідомила пресова служба Офісу Президента. При тім він не згадував про те, що у вбивстві українських воїнів брали участь російські війська.

"Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед", – сказав Зеленський.

Під час церемонії оголосили прізвища 223 військовослужбовців, які загинули 29 серпня у 2014-2019 роках. Після кожного прізвища воїни почесної варти били у дзвін і салютували з особистої зброї одним залпом.

Зеленський зауважив, що оголошення імен воїнів, загиблих цього дня в різні роки, тривало 40 хвилин. "На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але як держава ми можемо зробити все, щоб цей час не збільшувався", – сказав Зеленський.

Потому Президент вручив три державні нагороди, які були присвоєні раніше, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Так, званням "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" відзначили посмертно майора Андрія Жука. Він загинув на Донбасі у 2016 році під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, зберігши при цьому життя одному із солдатів. Нагороду полеглого військовослужбовця отримала його мати Лідія Василівна.

Також "Героя України" присвоїли прапорщика В’ячеслава Кубрака. Воїн загинув 2019 року, коли під час виконання завдання з розмінування біля Водяного група разом з В'ячеславом була змушена відступати через обстріл з боку противника, але натрапила на мінно-вибухове загородження. Під час самостійного знешкодження вибухового пристрою Кубрак отримав поранення. Нагороду Президент вручив його дружині Анастасії.

Крім того, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та отримав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув у центрі Києва у 2019 році, закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша людина під час спроби самогубства. Нагороду отримала його дружина Олександра.

Офіс Президента нагадує: 29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни згідно з указом Президента, що його Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року.