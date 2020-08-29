Зеленський прагне покарати винуватців за Іловайськ – але про Росію не згадав.

 

Президент України Володимир Зеленський вимагає завершити розслідування Іловайської трагедії й покарати винуватців. 

 

Про це Зеленський сказав після заходів з ушанування пам’яті захисників України, повідомила пресова служба Офісу Президента. При тім він не згадував про те, що у вбивстві українських воїнів брали участь російські війська.

 

 

"Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед", – сказав Зеленський.

 

Під час церемонії оголосили прізвища 223 військовослужбовців, які загинули 29 серпня у 2014-2019 роках. Після кожного прізвища воїни почесної варти били у дзвін і салютували з особистої зброї одним залпом.

 

Зеленський зауважив, що оголошення імен воїнів, загиблих цього дня в різні роки, тривало 40 хвилин. "На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але як держава ми можемо зробити все, щоб цей час не збільшувався", – сказав Зеленський.

 

Потому Президент вручив три державні нагороди, які були присвоєні раніше, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

 

Так, званням "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" відзначили посмертно майора Андрія Жука. Він загинув на Донбасі у 2016 році під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, зберігши при цьому життя одному із солдатів. Нагороду полеглого військовослужбовця отримала його мати Лідія Василівна.

 

Також "Героя України" присвоїли прапорщика В’ячеслава Кубрака. Воїн загинув 2019 року, коли під час виконання завдання з розмінування біля Водяного група разом з В'ячеславом була змушена відступати через обстріл з боку противника, але натрапила на мінно-вибухове загородження. Під час самостійного знешкодження вибухового пристрою Кубрак отримав поранення. Нагороду Президент вручив його дружині Анастасії.

 

Крім того, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та отримав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув у центрі Києва у 2019 році, закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша людина під час спроби самогубства. Нагороду отримала його дружина Олександра.

 

Офіс Президента нагадує: 29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни згідно з указом Президента, що його Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року.

 

29.08.2020

До теми

Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20 | | Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20 | | У світі
Наднова винна в масовому вимиранні?
Зоряний вибух міг спричинити смертельне розрідження озону 360 мільйонів років тому.
27.08.20 | | Наука
В пазурах раціоналізму
Євген Маланюк
Ціле життя Франко тримав в собі на ланцюгах розуму свій велетенський поетичний дар, мов скованого Прометея. Держав він дух свій пазурями раціоналізму
27.08.20 | | Минуле
Галицькі німці
 Галина Петросаняк
Галицькі німці видають газету, чимало книжок, покажчиків, брошур, фотоальбомів з найцікавішими старими фотографіями з Галичини, збірники пісень і віршів, словники діалектів, розвідок про художників і їхні твори тощо, не бракує і справжніх наукових розвідок.
26.08.20 | | Штука
Наш корабель черкає дно
Юрій Винничук
Епоха великих письменників завершилася. Великі письменники вимерли, як мамонти. Вимерли й знакові. Ще ось зовсім недавно вони були серед нас, а вже нема
26.08.20 | | Дискурси
Івахнівецькі товтри – недосліджена історія
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Надзбручанські гори вважали священними з сивої давнини. Втім територія Збручанського культового центру, ймовірно, була значно більшою, аніж дотепер прийнято вважати.
26.08.20 | | Галичина
5:6 на користь Голіафа
Ганна Улюра
Спорт і політика – одна з улюблених тем Єрґовича. Він часто пише, що на футбольному полі вершиться політика й уболівальники надають спортивному змаганню статусу такої собі мікро-війни двох держав. Вибір команди, за яку уболіваєш, дорівнює вибору армії, за яку ідеш воювати. Спорт і є політикою. І завжди передбачає вибір.
25.08.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.