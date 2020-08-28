Пристайко проти повернення Донбасу, якщо ціна - відмова від євроінтеґрації.

 

Новий посол України у Великій Британії, колишній міністр закордонних справ України і колишній віце-прем'єр з питань євроінтенграції Вадим Пристайко вважає, що Україні у випадку провалу "мінських угод" і неможливості втілення сценарію з миротворцями слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі, особливо якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку держави.

 

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

 

 

"А якщо ми на певний час відмовимося від переговорів про відновлення територіальної цілісності, розуміючи обмеженість наших спроможностей, і вирішимо, що повернемося до цього згодом? Ми ж по Криму фактично відмовилися" - зазначив Пристайко.

 

З його слів, не можна ставити за мету за будь-яку ціну повернути контроль на Донбасі, якщо для цього треба буде відмовитися від руху на Захід.

 

При цім дипломат визнав, що ця ідея, яку він пропонував президенту Зеленському, може викликати широку дискусію і буде сприйнята як "зрада".

 

Наразі, зі сліів Пристайка, в України є три варіанти: перший – виконувати "мінські угоди", але за умови встановлення межі, за якою має бути чітке визнання, що цей трек більше не працює; другий – миротворча місія, навіть якщо йтиметься про розміщення миротворців на лінії розмежування.

 

"Таке рішення ухвалюється в Раді безпеки ООН. Воно одномоментно змінює реальність на Донбасі. Якщо проголосували – то все, миротворці будуть. Тому, щоби зірвати його, Росія має підняти руку і проголосувати проти. Якщо вони це зроблять, нам залишається третій варіант – визнати, що на теперішньому етапі ми не можемо реалізувати свої наміри і відновити суверенітет на Донбасі" - сказав дипломат.

 

З його слів, цей третій варіант схожий на те, що робила Західна Німеччина після війни: "Вони визнали: на цьому етапі ми не можемо об’єднатися, але ми залишаємося нацією, яка потім об’єднається".

 

При цім, наголосив Пристайко, має бути розуміння, що це абсолютно тимчасове рішення. "В історії взагалі ніколи не було постійних рішень… Але я думаю, що краще все-таки бути державою, народом. У нас в історії цього постійно не вистачало" - зазначив він.

 

 

 

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