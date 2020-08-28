Кулеба: Україна не визнає виборів у Білорусі разом із Євроунією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заморозила всі контакти з білоруською стороною і в такий спосіб висловила свою позицію щодо дій, зроблених владою Білорусі.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю на телеканалі "1+1".

"У нас зараз, по суті, всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу. Я можу офіційно вам про це заявити. Ми стежимо за розвитком ситуації. І лише коли ми переконаємось в тому, що ці контакти не нестимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені", – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна відразу достатньо категорично відреагувала на порушення прав людини і свобод у Білорусі й приєдналася до заяви Європейського Союзу про невизнання виборів. "Щойно білоруська влада вдалась до насильства проти мирних протестувальників, я особисто ініціював тристоронню заяву міністрів закордонних справ Люблінського трикутника (Польщі, Литви, України), у якій ми засудили насильство, у якій ми дуже чітко висловились щодо необхідності національного діалогу в Білорусі. Після цього була одразу заява Міністерства закордонних справ, у якій ми вже детальніше висловили свою позицію, зазначили, що загалом поділяємо позицію Європейського Союзу з цього питання", – заявив Кулеба.

"Ми приєдналися до заяви Європейського Союзу щойно вона стала формально відкритою до приєднання. І наша позиція з цього приводу дуже чітка. Крім того, ви чули чіткі заяви Президента Україна, його публічні коментарі з цього приводу. Крім того, ми зробили те, що поки що не зробила жодна країна: ми викликали свого посла на консультацію з огляду, зокрема, на ті події, які розгортаються у Білорусі", – додав він.

На пресовому брифінґу в п'ятницю Дмитро Кулеба уточнив: Україна призупиняє відносини з Білоруссю, але не розриває їх.

"Відносини з Білоруссю у нас дуже глибокі та масштабні. За нормальних часів у нас відбувалося безліч офіційних контактів на всіх рівнях – на рівні міністерств, державних агенцій. Це була нормальна практика, ніхто їх не рахував, тому що це було надзвичайно масштабне співробітництво", – сказав Кулеба.

Наразі призупинено підготовку до "Форуму регіонів" Білорусі та України за участю президентів двох держав, котрий планувався на осінь.

"Ми не розриваємо відносини з Білоруссю, ми ставимо на паузу підготовку до проведення офіційних зустрічей між нашими країнами", – уточнив він.

Кулеба нагадав, що посла України з Білорусі відкликали для консультацій. "Це дуже жорсткий крок, жодна інша держава до такого кроку не вдавалася. У нас були дуже легітимні підстави це зробити – і ми це зробили, наразі консультації проводять. Я не відкидаю повернення посла після проведення консультацій, після формулювання тих рішень, на основі яких на ділі ми будемо розвивати відносини з Білоруссю", – розповів міністр.