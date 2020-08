У Дрогобичі назвали ім’я лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка 2020.

Цьогоріч найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики отримав доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк. Нагороду присудили за монографію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.», – повідомляють на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.

Фото: loda.gov.ua

Окрім грошової винагороди, лауреат премії отримав золоту медаль і диплом. А преміальний фонд цього року становить 170 тисяч гривень, – зазначив директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

Голова міжнародного журі – професор ЛНУ ім. Івана Франка, доктор філологічних наук Ярослав Гарасим розповів, що у 2020 році на премію подали 19 робіт. У фінал вийшли три монографії. Крім праці переможця, це монографія «Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література» директора Інституту Івана Франка НАН України Євгена Нахліка (Україна), а також монографія «Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю імперії: держава та сцена в радянській Україні») професорки історії Стетсонського університету Мейгіл К. Фаулер (США).

Засідання журі премії відбувалося 25-26 серпня у Дрогобицькому державному педагогічному університеті. 12 науковців з України, Німеччини, Австрії та Польщі обговорили наукові роботи номінантів, заслухали рецензентів і подискутували про внесок кожного претендента в українську гуманітаристику.

Фото: loda.gov.ua

У зв’язку з пандемією COVID-19 цього року організатори змінили формат заходу. Церемонія нагородження відбувалася просто неба – на площі перед Народним домом. На ній були присутні члени міжнародного журі, номінанти, вчені з Австрії, Польщі, України, франкознавці, представники влади, громадськість та родина Івана Франка, а також представники обласної та міської влади, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету.