1 вересня школярі проведуть у парках.

 

1 вересня львівські школярі проведуть не у приміщеннях своїх навчальних закладів і не на традиційних лінійках, а в парках і скверах. Про це повідомляють класні керівники учнів львівських шкіл, зазначаючи, що такими є рекомендації міського управління освіти з огляду на епідемічну ситуацію в місті.

 

Фото: toretsk.city

 

Надалі ж у місті сподіваються розпочати традиційне навчання – з дотриманням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. Кожен заклад планує свою роботу таким чином, аби максимально убезпечити школярів: уроки в одному кабінеті, різний час початку занять у різних класах, навчання просто неба тощо.

 

Як запевнили у Львівській міськраді, місто закупило в усі школи засоби для дезінфекції, прилади для вимірювання температури, маски тощо, витративши на ці потреби з бюджету міста 9,5 млн грн.

 

«1 вересня львівські діти йдуть до школи. Маючи 117 шкіл у місті, ми виділили додатково 9,5 млн грн, і ми повністю забезпечуємо всіх працівників у школі, дітей, якщо вони забули, масками. Мийні засоби, прилади для вимірювання температури, паперові рушники, дезінфекція – все це буде забезпечено від міста. Тому якщо хтось буде просити вас здати кошти – ні, бо це відповідальність громади Львова», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

 

З огляду на те, що деякі школи міста відкоригували час початку навчання в різних класах, у мерії окремо звернулися до працедавців з розумінням поставитися до працівників із дітьми та змістити для них початок робочого дня.

 

Нагадаємо, раніше у міському управлінні освіти розповіли, що готуються до різних ситуацій і форм навчання, відтак учителі протягом літа проходили спеціальні курси, де вчилися або вдосконалювали вміння проводити уроки дистанційно. А міські школи працювали над тим, щоб мати якісний інтернет-зв'язок і за необхідності проводити дистанційні уроки з приміщень навчального закладу.

 

Фото: caritas.ua

 

В Івано-Франківську ситуація схожа. Тут також готуються починати навчальний рік у звичайному режимі.

 

Щодо святкових лінійок 1 вересня, то вони в місті не є обов’язковим заходом, а школи ухвалюють рішення про формат зустрічі першачків самостійно.

 

«Це можуть бути коротенькі заходи на 10-15 хв для учнів, що вперше прийшли до школи. Щоправда, батькам заборонено заходити. Вони можуть перебувати на території школи, надворі, але обов’язково у масках. Але приміщення школи для них – закриті», – зазначив директор департаменту освіти і науки Ігор Максимчук.

 

У департаменті рекомендували школам працювати у звичному режимі: традиційні класи, звичний поділ на підгрупи, але з дотриманням карантинних вимог. Єдина відмінність – змінена кабінетна система. Щоб мінімізувати масові переходи територією школи, не учні ходитимуть на уроки в різні кабінети, а вчителі приходитимуть до дітей у клас.

 

Щоб розділити потоки учнів, у навчальних закладах Франківська радять відкривати всі входи для школярів. Проте водночас – закрити їх для сторонніх.

 

«Скринінг проводитимуть щоденно – для вчителів. А для учнів – опитування про самопочуття та стан здоров’я. Якщо буде скарга – проводитимуть огляд і скринінг. У кожному закладі, окрім медичного кабінету, облаштовано так званий ізолятор. Тобто якщо учневі стане погано, то його ізолюють у цей кабінет до моменту приходу батьків», – додав Максимчук.

 

Очільник Івано-Франківського міського департаменту освіти запевнив, що в освітні заклади вже завезли антисептичні, дезінфікуючі, мийні засоби, одноразові маски та безконтактні термометри. І наголосив, що приміщення ретельно прибиратимуть, а після кожного заняття провітрюватимуть. Також, за його словами, місто забезпечило закупівлю антисептичних засобів для рук при вході, в туалетах, біля класних приміщень, засобів індивідуального захисту – одноразових масок – для працівників школи. Групи продовженого дня та гуртки у школах Франківська функціонуватимуть відповідно до чинного законодавства та з дотриманням карантинних норм. 

 

Водночас Ігор Максимчук наголосив: якщо батьки вирішать не ризикувати й захочуть, щоб їхня дитина навчалася дистанційно, вони можуть звернутися до директора школи з відповідною заявою – і їм буде надано таку можливість.

 

Фото: doba.te.ua

 

У Тернопільській міській раді також запевнили, що всі школи міста готові до початку навчального року.

 

«Кожен навчальний заклад Тернополя забезпечений антисептиками на місцях входу/виходу, дезінфікуючими і мийними засобами, дозаторами для мила, паперовими рушниками, електричними сушками для рук, безконтактними термометрами, захисними масками та щитками для педагогів і працівників харчоблоків. Щодо учнів, то забезпечити їх засобами індивідуального захисту повинні батьки. Загалом, в тернопільських школах готуються проводити навчання в умовах епідемії – формують графік провітрювання кабінетів, забезпечують альтернативні входи/виходи у приміщення тощо», – йдеться в повідомленні пресслужби Тернопільської міської ради.

 

Як розповів мер Тернополя Сергій Надал, у місті готуються до декількох варіантів розвитку ситуації.

 

Перший – це повноцінне навчання з жорстким дотриманням вимог МОЗ. Тобто навчання почнеться 1 вересня, проте буде мінімізовано кількість дітей, які збиратимуться разом. Відповідно, не проводитимуть лінійок і загальношкільних заходів, а діти максимально перебуватимуть у своїх кабінетах. Якщо ж хтось захворіє – клас закриватимуть на двотижневий карантин і впродовж цього часу він навчатиметься онлайн.

 

Другий варіант – зміщення навчального року на тиждень або два – якщо уряд зарахує Тернопіль до «червоної» зони епідемічної загрози. За такого розвитку подій протягом цих двох перших тижнів діти навчатимуться в режимі онлайн.

 

Третій варіант – змішаний, якщо буде необхідність зробити поділ класів на групи до 20 учнів. Навчання в такому випадку відбуватиметься через день: день у школі, день – у режимі онлайн.

 

Нагадаємо, відповідно до епідемічного зонування, яке почало діяти з понеділка, 24 серпня, Львів, Івано-Франківськ і Тернопіль перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

 

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