Львів готується до змішаного та дистанційного навчання.

Львів готується до різних сценаріїв початку нового навчального року. Школи будуть готові приймати дітей із вересня, проте вчителі також проходять спеціальні курси, де вчаться або вдосконалюють уміння проводити уроки дистанційно. Про це розповіла керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

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За її словами, такі курси проводить навчально-методичний центр, їх уже пройшли понад 300 осіб, а триватимуть навчання, доки будуть охочі до них долучитися. Також міські школи працюють над тим, щоб мати якісний інтернет-зв'язок і за необхідності проводити дистанційні уроки з приміщень навчального закладу.

«Ми готуємося до початку нового навчального року. Зараз ми в помаранчевій зоні, що дозволяє відкривати навчальні заклади з дотриманням певних протиепідеміологічних правил і норм. На сьогодні заклади освіти отримали кошти на придбання засобів індивідуального захисту: маски для педагогів, дезінфектори, антисептики, рідке мило, одноразові рушники. Школи завершують проведення ремонтних робіт для того, щоб ти повернулися у звичайні умови і приступити до навчання.

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Окрім того, ми розуміємо, що ситуація може бути різною, тому начальні заклади повинні бути готовими до дистанційного чи змішаного навчання. Будемо рекомендувати закладам освіти впровадити один день дистанційного навчання, щоб учителі й учні були готовими до переходу на навчання з використанням дистанційних технологій», – зазначила Зоряна Довганик.

Очільниця міського управління освіти Львова нагадала про рекомендації МОЗ і МОН, в яких чітко вказано, яких правил і норм потрібно дотримуватися: це термометрія працівників закладів освіти, щоденне опитування учнів і спостереження за станом їхнього здоров’я.

Вона додала, що батькам, діти яких перебувають у групах ризику, рекомендуватимуть перейти на альтернативну форму навчання – дистанційну або ж домашню.

«Дуже багато роботи і відповідальності тепер є в керівників закладів освіти. Це пов’язано з тим, як правильно сформувати розклад уроків, як розмежувати різні класи, щоб вони між собою не пересікалися. В цьому полягає найбільша складність. Ми намагаємось допомогти керівникам закладів освіти правильно організувати освітній процес», – зауважила очільниця управління.

В Івано-Франківську кажуть, що з 1 вересня навчальні заклади працюватимуть фактично у звичному режимі, хоча й із дотриманням рекомендацій МОЗ і МОН.

«Заклади освіти будуть забезпечені засобами дезінфекції та виконувати всі рекомендації. Проте ми проти скорочених уроків та навчання у три зміни, бо діти мають отримувати якісні знання, а в таких умовах про це не може бути мови», – зазначив секретар міської ради Віктор Синишин. Він додав, що це питання опрацюють 21 серпня, на черговій сесії міської ради.