Силам спецоперацій відрекомендували нового командувача.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук відрекомендував особовому складу Сил спеціальних операцій нового командувача ССО генерал-майора Григорія Галагана.

Представлення відбулося в середу, 26 серпня, повідомляє пресслужба генштабу ЗСУ.

“Корнійчук висловив переконання в тому, що особовий склад Сил спеціальних операцій на чолі із генерал-майором Григорієм Галаганом надалі продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Силами спеціальних операцій ЗС України та загалом, державою – з захисту незалежності та територіальної цілісності”, – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій 25 серпня. Спілкуючись із Галаганом, він звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

“Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами. Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника”, – сказав Зеленський, згідно з повідомленням прес-служби.

Ігор Луньов, який очолював ССО чотири роки, від моменту створення, заявив, що залишається у лавах ЗСУ.

“Передаючи повноваження командувача Сил спеціальних операцій хочу наголосити – я залишаюся у Збройних силах і буду продовжувати робити все можливе для захисту України.

Ви маєте зберегти і нарощувати ті здобутки, які ми з вами спільно досягли в умовах війни. Бути першим командувачем наймолодшого, найсучаснішого роду сил було великою честю для мене”, – йдеться у зверненні Луньова.

Луньов подякував кожному військовослужбовцю, який на практиці створював новий рід військ. “Люди важливіші за залізо. Мені випала честь керувати “сталевими”. Ви кожен день ризикуєте своїм життям і несете відповідальність за життя своїх підлеглих з метою захисту своїх сімей, домівок, своєї рідної землі”, – наголосив Луньов.