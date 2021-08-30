Канада вражена спецоперацією України: Вояки вивели із захопленого Кабула перекладачів.

Бійці спеціальних сил із України виконали небезпечну спецоперацію в захопленому талібами Афганістані – вояки вивели із Кабула 19 афганських перекладачів, які працювали із західними організаціями.

Про це пише канадська газета The Globe and Mail. Перекладач цього видання входив до групи, евакуйованої у Київ. Іще один співпрацював із Міністерством оборони Канади.

Спецоперація відбулася вранці 27 серпня, наступного дня після того, як останній канадський евакуаційний літак покинув Афганістан і через кілька годин після атаки терориста, внаслідок якої загинули близько 170 людей, зокрема 13 військовиків США.

Попри всі ризики, українські вояки пішки ввійшли у Кабул. Їхнім завданням був супровід до аеропорту двох мікроавтобусів із перекладачами та сім'ями, які прямували в Канаду, – загалом 19 осіб.

"Колона ввійшла [в аеропорт] завдяки українцям. Ми лише відправили їм фото номерів наших автомобілів. І вони прийшли на місцевий ринок, шукаючи нас. Вони запитали: „Україна?“, ми відповіли: „Так!“ І вони провели нас", – сказав Мохаммед Шаріф Шараф, який 10 років співпрацював із The Globe and Mail.

Автор статті назвав операцію "безстрашною". Дві попередні спроби евакуювати цю групу, організовані Міноборони Канади і Держдепом США, провалилися, бо передбачали, що афганці та їхні родини змогли б самі дістатися до аеропорту. Український план виявився скутечним завдяки рішенню залучити спецзагін.

Після прибуття в аеропорт 19 афганців посадили на борт українського військового вантажного літака.

"Всі були здивовані. Протягом останнього місяця я намагався зробити щось, щоб нас хоч хтось урятував. Ми просили американців, канадців, катарців, усіх – але марно. Вони боялися вийти. Українські солдати стали для нас ангелами. Вони виконали виняткову роботу", – сказав Джавед Хакман, який два роки пропрацював у канадському спецзагоні.

У Канаді припускають, що евакуація може відкрити шлях до Канади іншим афганцям, які рятуються від талібів. Там розуміють, що повторити таку спецоперацію вдруге не вдасться, а все ж канадський уряд звернувся до Києва із запитом на евакуацію інших біженців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що Канада направила Києву такий запит. З його слів, порятунок афганських перекладачів продемонстрував можливості ЗСУ і те, чому Україна нарешті повинна стати членом НАТО.

"У цих жахливих умовах наші військовики продемонстрували хоробрість, високий клас і зразковий професіоналізм", – підкреслив міністр.

Організувати евакуацію допомагав і колишній посол Канади в Україні Роман Ващук – він зв’язав The Globe із високопоставленим чиновником в Офісі президента. Офіційний Київ погодився на рятувальну операцію значною мірою через підтримку, яку отримав від Канади під час війни на Донбасі. "Це частково є окупністю інвестицій одного за іншим канадських урядів у підготовку українських Збройних сил", – визнав Ващук.