РПЦ звільнила з посади главу Білоруської православної церкви.

Раніше митрополит Павло розкритикував репресії щодо учасників протестів у Білорусі.

Митрополита Мінського і Заславського Павла звільнено з посади патріаршого екзарха всієї Білорусі. Відповідне рішення ухвалив Священний Синод Російської православної церкви у вівторок, 25 серпня. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА з покликом на Telegram-канал голови Синодального відділу зі взаємин Російської православної церкви (РПЦ) з суспільством і ЗМІ Володимира Легойди. Це сталося незабаром після того, як Павло розкритикував репресії щодо учасників протестів у Білорусі.

Як повідомив Легойда, митрополит Павло призначений тепер главою Кубанської митрополії, де замінить померлого після зараження на COVID-19 митрополита Ісидора. Новим екзархом Білорусі призначено єпископа Веніаміна, котрий досі керував Борисовською єпархією.

Митрополитові Павлу 67 років, він обіймав посаду глави Білоруської православної церкви з 2013 року. Після виборів білоруського президента, які відбулися 9 серпня, він спершу привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду, проте пізніше митрополит відкликав своє привітання.

В середині серпня митрополит Павло звернувся до Лукашенка зі закликом зупинити насильство, пізніше він відвідував у лікарні людей, котрі постраждали під час акцій протесту, і закликав їх не падати духом. «Я прошу Олександра Григоровича Лукашенка, котрий є нашим гарантом, зробити все, щоб зупинити насильство. Я думаю, це можна зробити. У той же час я закликаю наших громадян не підбурювати. Я закликаю молитися. Радити ми не можемо, але ми можемо просити. Ми просимо керівництво країни зупинити насильство. Тому що насильство тільки породжує насильство. Давайте зробимо все можливе, щоб мир запанував на нашій землі», – процитував інформаційний портал TUT.BY слова митрополита.