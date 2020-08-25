Уряд схвалив використання фемінітивів у назвах професій.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дозволило у кадрових документах вказувати професії у фемінітиві.

Ці зміни предбачено у наказі міністерства "Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора ДК 003:2010" від 18 серпня, повідомляє УНІАН.

Стоп-кадр зі серіалу "Спіймати Кайдаша"

"У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи", – говориться у документі.

Для прикладу, у кадровій документації можна зазначати "інженер" або "інженерка", "верстатник" – "верстатниця", "соціолог" – "соціологиня".