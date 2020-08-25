Юлії Тимошенко розпочали інтенсивну терапію.

 

Медики розпочали інтенсивну терапію Юлії Тимошенко, в котрої напередодні діагностували коронавірусну хворобу COVID-19. Стан лідерки "Батьківщини" трактують як важкий.

 

Про це повідомила речниця "Батьківщини" Марина Сорока.

 

 

"На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким... З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, згідно з протоколом лікування COVID-19", – поінформувала Сорока.

 

Раніше видання "РБК-Україна" повідомило: Тимошенко під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

 

 

25.08.2020

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