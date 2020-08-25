Австрія виганяє російського дипломата.

Це вперше Відень вдався до такого недружнього кроку щодо Москви.

 

 

Австрійська влада оголосила одного з російських дипломатів персоною non grata. Про це повідомила австрійська газета Kurier з покликом на заяву речника Міністерства закордонних справ Австрії. Представник МЗС відмовився повідомляти подробиці чи називаючи дипломата на ім'я. «Його поведінка не відповідає Віденській конвенції про дипломатичні зносини», – заявив представник МЗС Австрії.

 

За даними газети, такий інцидент в історії двосторонніх відносин Росії та Австрії стався вперше. Дипломат повинен покинути країну до першого вересня.

 

За даними газети Kronen Zeitung, дипломат підозрюється в промисловому шпигунстві. Імовірно він отримував інформацію про одне з австрійських високотехнологічних підприємств від австрійського громадянина, котрий там працює. Про це стало відомо, коли австрієць зізнався у шпигунській діяльності, яку він здійснював за дорученням російського дипломата. Видання зазначає, що росіянин відмовився давати свідчення, пославшись на дипломатичний імунітет.

 

У відповідь на це російське посольство у Відні написало на своїй сторінці у Twitter: «Обурені безпідставним рішенням австрійської влади, збитковим для конструктивних російсько-австрійських відносин».

 

Стало теж відомо, що до російського Міністерства закордонних справ було викликано австрійського амбасадора в Москві Йоганнеса Айґнера (Johannes Eigner). Як зазначається в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства: «Амбасадору заявлено рішучий протест у зв'язку з необґрунтованим рішенням австрійської сторони про відкликання у російського дипломата акредитації та вимогою покинути територію Австрійської Республіки. Керуючись принципом взаємності, як захід у відповідь persona non grata оголошений дипломат Посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації».

25.08.2020

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