Галицькі хроніки COVID-19: 24 серпня.

 

Станом на 09:00 24 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 993 хворих на COVID-19. За минулу добу – 451 новий випадок: 170 – на Івано-Франківщині, 142 – на Львівщині (проведено 576 ПЛР-тестів) та 139 – на Тернопіллі (проведено 408 досліджень методом ПЛР). 

 


За минулу добу зафіксовано 10 смертей унаслідок коронавірусної хвороби: четверо людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 серпня (09:00): 4765 випадків, 139 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 138 нових випадків)

м. Тернопіль – 6 осіб

Бережанський район – 29 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 30 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 25 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 серпня (09:00): 13 253 випадки, 142 нові

м. Львів – 81 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 1 особа

Cамбiрський район -- 8 осіб

Сколівський район – 1 особа

Cтаросамбiрський район – 1 особа

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 серпня (09:00): 7975 випадків, 170 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

24.08.2020

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