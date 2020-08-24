Галицькі хроніки COVID-19: 24 серпня.

Станом на 09:00 24 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 993 хворих на COVID-19. За минулу добу – 451 новий випадок: 170 – на Івано-Франківщині, 142 – на Львівщині (проведено 576 ПЛР-тестів) та 139 – на Тернопіллі (проведено 408 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 10 смертей унаслідок коронавірусної хвороби: четверо людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 серпня (09:00): 4765 випадків, 139 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 138 нових випадків)
м. Тернопіль – 6 осіб
Бережанський район – 29 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 30 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 25 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 серпня (09:00): 13 253 випадки, 142 нові
м. Львів – 81 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 1 особа
Cамбiрський район -- 8 осіб
Сколівський район – 1 особа
Cтаросамбiрський район – 1 особа
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 серпня (09:00): 7975 випадків, 170 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.24.08.2020