Разумков не розуміє, як виконати прохання Кравчука про вибори в ОРДЛО.

 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтвердив отримання звернення від першого Президента України, а нині – голови української делеґації в ТКГ Леоніда Кравчука з пропозицією скоригувати постанову про проведення місцевих виборів в Україні, аби вона не забороняла голосування на окупованих територіях.

 

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція “Укрінформ“.

 

“Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради. У п’ятницю Руслан Олексійович [Стефанчук] спрямував його до комітетів. Профільний комітет розглядатиме ці питання”, – сказав Разумков.

 

При цім він зазначив, що позиції комітету з цього приводу не знає, але особисто не розуміє, як можна провести вибори на окупованих територіях. 

 

“Поки що зарано мені говорити за комітет, я свою позицію скажу. Я чув від багатьох посадовців, що вибори – це правильно і їх треба проводити по всій території, на якій це можливо зробити. Я вважаю, що це виключне право громадянина за Конституцією. Але є певні обмеження. Вибори повинні бути виборами, вони мають бути демократичні, представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території, подобається нам їхній вибір чи ні. Але вибори повинні відповідати європейським нормам, повинні бути такими, які не будуть ставити під загрозу життя і здоров’я наших громадян. Станом на сьогодні провести вибори на тимчасово окупованих територіях… Я не розумію, як це зробити“, – зізнався голова Верховної Ради.

 

Водночас Разумков зауважив, що в цьому випадку також доцільно було б почути позицію інших членів Тимчасової контактної групи.

 

“Якщо ми говоримо про ТКГ, то варто було б почути позицію інших представників, в тому числі представників Офісу Президента, Андрія Борисовича Єрмака, наприклад, – він відповідає за цей напрямок. Поки що додаткової інформації з цього приводу не надходило”, – сказав спікер парламенту.

 

При цьому він наголосив, що в будь-якому разі Верховна Рада діятиме в інтересах всіх громадян України, але “враховуючи ті специфічні обставини, які дозволяють чи не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях”.

 

24.08.2020

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