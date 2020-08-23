Галицькі хроніки COVID-19: 23 серпня.

Станом на 09:00 23 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 542 хворих на COVID-19. За минулу добу – 439 нових випадків: 174 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 1680 ПЛР-тестів) та 119 – на Тернопіллі (проведено 972 дослідження методом ПЛР).



За минулу добу зафіксовано 9 смертей унаслідок коронавірусної хвороби: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 серпня (09:00): 4626 випадків, 119 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 117 нових випадків)

м. Тернопіль – 40 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район –15 осіб

Чортківський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 серпня (09:00): 13 111 випадків, 146 нових

Львів – 85 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Mостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 серпня (09:00): 7805 випадків, 174 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.