Галицькі хроніки COVID-19: 23 серпня.

 

Станом на 09:00 23 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 542 хворих на COVID-19. За минулу добу – 439 нових випадків: 174 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 1680 ПЛР-тестів) та 119 – на Тернопіллі (проведено 972 дослідження методом ПЛР). 

 

 
За минулу добу зафіксовано 9 смертей унаслідок коронавірусної хвороби: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

  

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 серпня (09:00): 4626 випадків, 119 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" 117 нових випадків)

м. Тернопіль – 40 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район –15 осіб

Чортківський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 серпня (09:00): 13 111 випадків, 146 нових

Львів – 85 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Mостиський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 серпня (09:00): 7805 випадків, 174 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

23.08.2020

До теми

Новий вид смакових клітин
Клітини «широкого профілю» впливають на смакові сигнали від інших сенсорних клітин на язику.
22.08.20 | | Наука
Третя спроба Байдена
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Шанси Джо Байдена стати наступним президентом нині оцінюють у 87%. Чи в разі своєї перемоги він буде для України кориснішим главою найсильнішої держави світу?
21.08.20 | | У світі
Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок. 
21.08.20 | | Наука
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": що не так із критикою майбутнього меморіалу?
Вікторія ХІТЕРЕР
Дивна відповідь на засторогу Мирослава Мариновича, що створення Меморіалу за російські гроші – це питання нашої національної безпеки
20.08.20 | | Україна
«Pentecost»   у демнянському костелі
Перший театр у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» відкриє свій 101-й театральний сезон  виставою «Pentecost» ув автентичних декораціях костелу Матері Божої в селі Демня Миколаївського району на Львівщині.
19.08.20 | | Штука
Останній опришок
Юрій Винничук
Тих останніх опришків, які діяли в міжвоєнний період, було чимало. Їх оспівано в народі баладами і піснями, бо, як і пірати, здобули романтичний ореол. Хоч були бандитами
19.08.20 | | Дискурси
Прийшов Спас – пішло літо від нас
Анастасія КРИВЕНКО
Преображення Господнє, більш відоме в народі як Спаса. Дослідники ще наприкінці ХІХ століття неодноразово стверджували, що за світоглядною наповненістю це свято посідає третє місце після Різдва та Паски.
19.08.20 | | Галичина
Цісар є цісар
Ілько ЛЕМКО
До 190-х уродин найяснішого цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа I, який за 68 років на троні прийняв на особистій аудієнції 400 тисяч підданих
18.08.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.