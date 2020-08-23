Галицькі хроніки COVID-19: 23 серпня.

Станом на 09:00 23 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 542 хворих на COVID-19. За минулу добу – 439 нових випадків: 174 – на Івано-Франківщині, 146 – на Львівщині (проведено 1680 ПЛР-тестів) та 119 – на Тернопіллі (проведено 972 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 9 смертей унаслідок коронавірусної хвороби: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 серпня (09:00): 4626 випадків, 119 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – 117 нових випадків)
м. Тернопіль – 40 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район –15 осіб
Чортківський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 серпня (09:00): 13 111 випадків, 146 нових
Львів – 85 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 6 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Mостиський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 серпня (09:00): 7805 випадків, 174 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.23.08.2020