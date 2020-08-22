Галицькі хроніки COVID-19: 22 серпня.

Станом на 09:00 22 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 103 хворих на COVID-19. За минулу добу – 547 нових випадків: 169 – на Івано-Франківщині, 172 – на Львівщині (проведено 1680 ПЛР-тестів) та 206 – на Тернопіллі (проведено 628 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: по троє людей померло на Львівщині та на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 серпня (09:00): 4 507 випадків, 206 нових
(у даних ДУ "Тернопільський ОЛЦ" - 207 випадків)
м. Тернопіль – 63 особи
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 26 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 серпня (09:00): 12 965 випадків, 172 нові
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 серпня (09:00): 7 631 випадок, 172 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.08.2020