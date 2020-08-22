Галицькі хроніки COVID-19: 22 серпня.

Станом на 09:00 22 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 103 хворих на COVID-19. За минулу добу – 547 нових випадків: 169 – на Івано-Франківщині, 172 – на Львівщині (проведено 1680 ПЛР-тестів) та 206 – на Тернопіллі (проведено 628 досліджень методом ПЛР)

 


За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: по троє людей померло на Львівщині та на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 серпня (09:00): 4 507 випадків, 206 нових

(у даних ДУ "Тернопільський ОЛЦ" - 207 випадків)

м. Тернопіль – 63 особи

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 26 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 17 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 серпня (09:00): 12 965 випадків, 172 нові

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 серпня (09:00): 7 631 випадок, 172 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

22.08.2020

До теми

Якби ми жили мільйон років?
Аві Леб
Дві думки одразу приходять до голови: академікам не можна так довго перебувати на посадах і жоден торт не вмістить стільки свічок. 
21.08.20 | | Наука
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": що не так із критикою майбутнього меморіалу?
Вікторія ХІТЕРЕР
Дивна відповідь на засторогу Мирослава Мариновича, що створення Меморіалу за російські гроші – це питання нашої національної безпеки
20.08.20 | | Україна
«Pentecost»   у демнянському костелі
Перший театр у рамках проекту «Під Зорею Пінзеля» відкриє свій 101-й театральний сезон  виставою «Pentecost» ув автентичних декораціях костелу Матері Божої в селі Демня Миколаївського району на Львівщині.
19.08.20 | | Штука
Прийшов Спас – пішло літо від нас
Анастасія КРИВЕНКО
Преображення Господнє, більш відоме в народі як Спаса. Дослідники ще наприкінці ХІХ століття неодноразово стверджували, що за світоглядною наповненістю це свято посідає третє місце після Різдва та Паски.
19.08.20 | | Галичина
Чи підуть діти в школу?
Олександр КУХАРЧУК
Практично скрізь держава перекладає відповідальність на батьків, що часто не мають вибору. Про альтернативи повинні подбати міністерства, місцева влада, школи. Але чи подбають...
18.08.20 | | Україна
Де Річард Левове Серце бився з Саладином?
Археологи ідентифікували місце битви при Арзуфі під час Третього хрестового походу.
18.08.20 | | Наука
Чи завше середина золота?
Ілько ЛЕМКО
Кажуть, що кепсько розглядати світ лише у крайнощах, у контрастах, тобто з позиції чорно-білої, бо це виглядає дуже примітивно. Але чи надається Україна для застосування цієї мудрості?
18.08.20 | | Дискурси
Повернення національних символів
Віктар Мартінович
Все, що відбувається в Білорусі, – вичерпна відповідь на питання про долю мови, національних символів по тім, як ця 26-річна шизуха закінчиться
18.08.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.