Галицькі хроніки COVID-19: 22 серпня.

Станом на 09:00 22 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 25 103 хворих на COVID-19. За минулу добу – 547 нових випадків: 169 – на Івано-Франківщині, 172 – на Львівщині (проведено 1680 ПЛР-тестів) та 206 – на Тернопіллі (проведено 628 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: по троє людей померло на Львівщині та на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 серпня (09:00): 4 507 випадків, 206 нових

(у даних ДУ "Тернопільський ОЛЦ" - 207 випадків)

м. Тернопіль – 63 особи

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 26 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 серпня (09:00): 12 965 випадків, 172 нові

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 серпня (09:00): 7 631 випадок, 172 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.