Серпокрилець

Василь МАХНО

 

вперше побачив як тне серпокрилець

серпневу парчу як кравець

як він утримується на крилах

як долітає з кінця в кінець

 

як зашиває нитками польоту

перед дощем свій пташиний світ

як метеори стрясають мотлох

і пилюгу – залишаючи слід

 

на сферичнім полумиску неба

на телескопах – у нас на очах

на чорноземах серпневих

на стернях – на темних річках

 

як їм – серпокрильцям – дізнатись

і як згуртуватись усім в політ

які їм підказують знаки

із неба чи може з землі?

 

втрачаючи кожного року

притулки – доми – дахи

сусідок – ворону й сороку

зим ненаситні сніги

 

летять наче жменя пшениці

упоздовж серпневих полів

усе втихомирюється

й зникає їхніх політ

 

і наче услід серпокрильцям

торкнеться стерні смичок

й чекаєм коли вже накриються

річками сніги річок

 

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