Галицькі хроніки COVID-19: 21 серпня.

Станом на 09:00 21 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 24 556 хворих на COVID-19. За минулу добу – 519 нових випадків: 172 – на Івано-Франківщині, 162 – на Львівщині (проведено 1499 ПЛР-тестів) та 185 – на Тернопіллі (проведено 628 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 серпня (09:00): 4301 випадок, 185 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" -–184 нові випадки)
м. Тернопіль – 45 осіб
Бучацький район – 10 осіб
Бережанський район – 31 особа
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 8 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Борщівський район – 3 особи
Збаразький район – 12 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Монастириський район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Козівський район – 8 осіб
Чортківський район – 24 особи
Зборівський район – 6 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 серпня (09:00): 12 793 випадки, 162 нові
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
21 серпня (09:00): 7462 випадки, 172 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.21.08.2020