Галицькі хроніки COVID-19: 21 серпня.

 

Станом на 09:00 21 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 24 556 хворих на COVID-19. За минулу добу – 519 нових випадків: 172 – на Івано-Франківщині, 162 – на Львівщині (проведено 1499 ПЛР-тестів) та 185 – на Тернопіллі (проведено 628 досліджень методом ПЛР). 

 

 

За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 серпня (09:00): 4301 випадок, 185 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" -184 нові випадки)

м. Тернопіль – 45 осіб

Бучацький район – 10 осіб

Бережанський район – 31 особа

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Борщівський район – 3 особи

Збаразький район – 12 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Монастириський район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Козівський район – 8 осіб

Чортківський район – 24 особи

Зборівський район – 6 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 серпня (09:00): 12 793 випадки, 162 нові

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

21 серпня (09:00): 7462 випадки, 172 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

21.08.2020

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