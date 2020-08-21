Про постать Шептицького говоритимуть на міжнародній онлайн-конференції.


Історія служіння роду Шептицьких, церковна та громадська діяльність митрополита Андрея Шептицького, зокрема у роки Другої світової війни, особливості його поглядів на різні сфери життя та спадщина митрополита – ці й інші теми обговорять у Львові на Міжнародній науковій онлайн-конференції.

 

 

Онлайн-конференція "Шептицький 155" триватиме з 26 до 29 вересня. Вона стане нагодою для зустрічі дослідників особи митрополита й усіх, хто цікавиться його життям.

 

«Це можливість поділитися знаннями, подискутувати, познайомитися та дізнатися останні знахідки про життя Андрея Шептицького», – зазначають організатори.

 

2020-го УГКЦ відзначає дві пам’ятні дати, пов’язані з Андреєм Шептицьким, – 155-ліття від дня його народження та 120-ліття від дня номінування митрополитом Галицьким. Саме до цих двох дат приурочено конференцію.

 

Під час конференції працюватимуть такі панелі:

 

- Ідентичність та родина митрополита Андрея Шептицького;

 

- Суспільні виклики міжвоєнного часу;

 

- Друга світова війна і виклики тоталітаризму;

 

- Культурна спадщина митрополита Андрея Шептицького.

 

 

Конференція відбуватиметься в програмі Zoom. Докладну програму можна знайти за цим посиланням. Зареєструватися – тут.

21.08.2020

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