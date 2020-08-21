Про постать Шептицького говоритимуть на міжнародній онлайн-конференції.

Історія служіння роду Шептицьких, церковна та громадська діяльність митрополита Андрея Шептицького, зокрема у роки Другої світової війни, особливості його поглядів на різні сфери життя та спадщина митрополита – ці й інші теми обговорять у Львові на Міжнародній науковій онлайн-конференції.
Онлайн-конференція "Шептицький 155" триватиме з 26 до 29 вересня. Вона стане нагодою для зустрічі дослідників особи митрополита й усіх, хто цікавиться його життям.
«Це можливість поділитися знаннями, подискутувати, познайомитися та дізнатися останні знахідки про життя Андрея Шептицького», – зазначають організатори.
2020-го УГКЦ відзначає дві пам’ятні дати, пов’язані з Андреєм Шептицьким, – 155-ліття від дня його народження та 120-ліття від дня номінування митрополитом Галицьким. Саме до цих двох дат приурочено конференцію.
Під час конференції працюватимуть такі панелі:
- Ідентичність та родина митрополита Андрея Шептицького;
- Суспільні виклики міжвоєнного часу;
- Друга світова війна і виклики тоталітаризму;
- Культурна спадщина митрополита Андрея Шептицького.
Конференція відбуватиметься в програмі Zoom. Докладну програму можна знайти за цим посиланням. Зареєструватися – тут.21.08.2020