Пролітаючи над: Костел Святої Трійці у Родатичах

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

У селі Родатичі неподалік Городка є унікальний храм – костел Святої Трійці.

 

Його збудували у 1897–1905 роках за проєктом львівського архітектора Альфреда Кам’янобродського. Тут був один із останніх органів львівського майстра Яна Слівінського.

 

Всередині частково збереглися затерті комуністами розписи.

 

Храм вражаючих розмірів збудований у неороманському стилі з елементами неоготики. У післявоєнні роки в костелі містився колгоспний склад, а пізніше його вирішили переоблаштувати під сільський клуб. Однак селяни не хотіли використовувати споруду для розваг, побоюючись накликати лихо через наругу над святинею. Врешті, в селі побудували новий клуб, використавши для даху покриття костелу. Невдовзі клуб згорів.

 

Сьогодні храм у стані руїни. Цегляні склепіння обвалилися, дах поріс деревами.

 

 

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