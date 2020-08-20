Галицькі хроніки COVID-19: 20 серпня.

 

Станом на 09:00 20 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 24 037 хворих на COVID-19. За минулу добу – 466 нових випадків: 168 – на Івано-Франківщині, 183 – на Львівщині (проведено 1595 ПЛР-тестів) та 115 – на Тернопіллі (проведено 595 досліджень методом ПЛР). 

 

 

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, чотири на Івано-Франківщині та троє на Тернопільщині. 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 серпня (09:00): 4116 випадків, 115 нових

м. Тернопіль – 27 осіб

Бучацький район – 1 особа

Бережанський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 7 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Борщівський район – 4 особи

Збаразький район – 4 особи

Підволочиський район – 6 осіб

Монастириський район – 2 особи

Гусятинський район – 18 осіб

Козівський район – 9 осіб

Чортківський район – 23 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 серпня (09:00): 12 631 випадок, 183 нові

Львів – 84 особи

Бродівський район – 8 осіб

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 20 осіб

Жовківський район – 4 особи

Миколаївський район – 7 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Cамбірський район – 4 особи

Сколівський район – 3 особи

Cокальський район – 11 осіб

Cтаросамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 14 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

20 серпня (09:00): 7290 випадків, 168 нових

Івано-Франківськ – 38 осіб

Тисменицький район – 21 особа

Надвірнянський район – 9 осіб

Снятинський район – 6 осіб

Косівський район – 14 осіб

Калуський район – 28 осіб

Долинський район – 3 особи

Тлумацький район – 3 особи

Галицький район – 5 осіб

Коломийський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 17 осіб

Рогатинський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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