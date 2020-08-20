Галицькі хроніки COVID-19: 20 серпня.

Станом на 09:00 20 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 24 037 хворих на COVID-19. За минулу добу – 466 нових випадків: 168 – на Івано-Франківщині, 183 – на Львівщині (проведено 1595 ПЛР-тестів) та 115 – на Тернопіллі (проведено 595 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, чотири на Івано-Франківщині та троє на Тернопільщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 серпня (09:00): 4116 випадків, 115 нових
м. Тернопіль – 27 осіб
Бучацький район – 1 особа
Бережанський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 7 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Борщівський район – 4 особи
Збаразький район – 4 особи
Підволочиський район – 6 осіб
Монастириський район – 2 особи
Гусятинський район – 18 осіб
Козівський район – 9 осіб
Чортківський район – 23 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 серпня (09:00): 12 631 випадок, 183 нові
Львів – 84 особи
Бродівський район – 8 осіб
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 20 осіб
Жовківський район – 4 особи
Миколаївський район – 7 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Cамбірський район – 4 особи
Сколівський район – 3 особи
Cокальський район – 11 осіб
Cтаросамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 14 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 серпня (09:00): 7290 випадків, 168 нових
Івано-Франківськ – 38 осіб
Тисменицький район – 21 особа
Надвірнянський район – 9 осіб
Снятинський район – 6 осіб
Косівський район – 14 осіб
Калуський район – 28 осіб
Долинський район – 3 особи
Тлумацький район – 3 особи
Галицький район – 5 осіб
Коломийський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 17 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.20.08.2020