Галицькі хроніки COVID-19: 19 серпня.

Станом на 09:00 19 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 23 571 хворого на COVID-19. За минулу добу – 450 нових випадків: 163 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині та 99 – на Тернопіллі (проведено 459 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадки: один на Львівщині та три на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 серпня (09:00): 4001 випадок, 99 нових
м. Тернопіль – 36 осіб
Бучацький район – 16 осіб
Бережанський район – 4 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Борщівський район – 2 особи
Збаразький район – 3 особи
Підволочиський район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
Лановецький район – 7 осіб
Чортківський район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 серпня (09:00): 12 448 випадків, 188 нових
м. Львів – 72 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 37 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовкiвський район – 5 осіб
Золочівський район – 9 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 4 особи
Cокальський район – 1 особа
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 9 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 серпня (09:00): 7122 випадки, 163 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.08.2020