Галицькі хроніки COVID-19: 19 серпня.

 

Станом на 09:00 19 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 23 571 хворого на COVID-19. За минулу добу – 450 нових випадків: 163 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині та 99 – на Тернопіллі (проведено 459 досліджень методом ПЛР). 

 


За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадки: один на Львівщині та три на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 серпня (09:00): 4001 випадок, 99 нових

м. Тернопіль – 36 осіб

Бучацький район – 16 осіб

Бережанський район – 4 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Борщівський район – 2 особи

Збаразький район – 3 особи

Підволочиський район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

Лановецький район – 7 осіб

Чортківський район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 серпня (09:00): 12 448​ випадків, 188 нових

м. Львів – 72 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 37 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовкiвський район – 5 осіб

Золочівський район – 9 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 4 особи

Cокальський район – 1 особа

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 9 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 серпня (09:00): 7122 випадки, 163 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.08.2020

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