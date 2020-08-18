Галицькі хроніки COVID-19: 18 серпня.

Станом на 09:00 18 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 23 121 хворого на COVID-19. За минулу добу – 435 нових випадків: 169 – на Івано-Франківщині, 181 – на Львівщині (проведено 818 ПЛР-тестів) та 85 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: по троє людей померло на Львівщині та Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 серпня (09:00): 3902 випадки, 85 нових

м. Тернопіль – 30 осіб

Бучацький район – 1 особа

Бережанський район – 15 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Козівський район – 7 осіб

Борщівський район – 1 особа

Збаразький район – 5 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 серпня (09:00): 12 260​ випадків, 181 новий

м. Львів – 90 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 14 осіб

Жовківський район – 17 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 14 осіб

Самбірський район – 9 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 серпня (09:00): 6959 випадків, 169 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.