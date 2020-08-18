Галицькі хроніки COVID-19: 18 серпня.

Станом на 09:00 18 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 23 121 хворого на COVID-19. За минулу добу – 435 нових випадків: 169 – на Івано-Франківщині, 181 – на Львівщині (проведено 818 ПЛР-тестів) та 85 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: по троє людей померло на Львівщині та Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 серпня (09:00): 3902 випадки, 85 нових
м. Тернопіль – 30 осіб
Бучацький район – 1 особа
Бережанський район – 15 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 3 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Козівський район – 7 осіб
Борщівський район – 1 особа
Збаразький район – 5 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 2 особи
Шумський район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 серпня (09:00): 12 260 випадків, 181 новий
м. Львів – 90 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 14 осіб
Жовківський район – 17 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 14 осіб
Самбірський район – 9 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 серпня (09:00): 6959 випадків, 169 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.08.2020