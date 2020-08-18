Бутусов: Поява "вагнерівців" була спецоперацією України. Зірваною в ОП.

Поява у Білорусі кількох десятків найманців, пов'язаних із "Приватною військовою компанією Вагнера", була частиною спецоперації української розвідки із затримання воєнних злочинців. Операція зірвалася на фінальному етапі через вагання Президента України Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака і їхні очікування щодо домовленостей з Росією.

Про це пише головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на інтернет-сторінці видання.

Згідно з інформацією Бутусова, підготовка операції почалася понад рік тому. Розвідка вирішила розшукати і затримати найманців, які проживають у Росії, причетних до воєнних злочинів на Донбасі та здійснення агресивних атак – загалом 28 осіб. Очікувалося, що ці бойовики поповнять "обмінний фонд" і їх обміняють на полонених, звільнення котрих блокує Росія.

Зокрема, планувалося затримати двох терористів, причетних до знищення “Боїнга” МН17 під Торезом; терористів, причетних до знищення літаків із українськими військовиками біля Луганська.

“Групу назвали “вагнерівці”, але в реальному “Вагнері” більшість із них не служила. Вони були найманцями, яким байдуже, за кого воювати. Під час вербування вони дали докладні свідчення на відео про свої злочини на території України – хвалилися, думаючи, що показують рівень своєї “кваліфікації”, – переказав Бутусов.

Згідно з інформацією журналіста, українські спецслужби від імені російської приватної військової компанії "МАР", створеної в Санкт-Петербурзі, запропонували їм вигідну роботу – охорону нафтових веж у Венесуелі; оформили їм звідти запрошення.

“Набрали групу з 33 осіб (крім 28 терористів, у ній були і випадкові люди). Згідно з планом, водій Геннадій Кумпан мав би перевезти всю групу 24 липня через Москву просто в мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі ні на годину, звідки вони мали 25 липня вилетіти рейсом Мінськ-Стамбул у Туреччину. Літак із певних причин приземлився б в Україні, терористи були б затримані, а пасажири й екіпаж змогли б швидко продовжити політ”, – переповів Бутусов.

З його слів, 24 липня голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба спільно з першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до Президента України Володимира Зеленського для доповіді про проведення фінальної частини операції. Та згоди не отримали.

Під час наради у кабінеті разом зі Зеленським ніби були керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО – голова комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник керівника ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар Президента Марія Левченко. Згідно з даними Цензор.НЕТ, Єрмак заявив, що операцію слід відкласти: йшли переговори з представником Кремля Дмітрієм Козаком, і затримання "вагнерівців" могло зіпсувати очікування ОП.

"Керівники спецслужб сказали, що терористи вже в дорозі, зареєстровані на рейс, і призупинення операції може призвести до повнго провалу... Однак Зеленський підтримав Єрмака й дав наказ СБУ і ГУР МО захоплення терористів призупинити, а операцію перенести на 30 липня", – переказав Бутусов.

Журналіст певен, що причиною провалу спецоперації став “навмисний витік інформації з метою привернути увагу спецслужб Білорусі до терористів, щоби спровокувати їхнє затримання і розшифровку цілей їхнього польоту”. Відтак "вагнерівців" гучно затримали. А потім передали Росії.

Після зриву операції начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба буцімто зажадав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу затримання “вагнерівців” – та невдовзі Бурбу звільнили. "Таким чином, Президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки і кримінальної справи”, – тлумачить Бутусов.

Юрій вважає, що Служба безпеки України має відкрити справу за статтею “державна зрада” за фактом цих подій.

Безпосередні учасники скандалу поки що не коментували версії, викладеної Бутусовим.

Раніше колишній аґент Національного антикорупційного бюро України Євген Шевченко заявляв, що в Білорусі зірвалася спецоперація з відлову "вагнерівців".

З огляду на непевну репутацію Євгена Шевченка, котрий раніше був скомпрометований кількома аферами, його гіпотезі не повірили. Зокрема, український волонтер, головний редактор InformNapalm Роман Бурко ствердив, що дезінформація про провал спецоперації йде з Росії. На думку Бурка, команду Єрмака намагаються очорнити внутрішні опоненти з владного табору – при тім Роман не виправдовує самого керівника ОП.