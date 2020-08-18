Білоруські протестувальники створили Координаційну раду.

Її завдання – забезпечити передачу влади від Лукашенка.

У вівторок, 18 серпня, в штабі кандидата в президенти Білорусії Віктора Бабарика було оголошено про створення «Координаційної ради щодо трансферу влади». Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.BY.

Перед кількома десятками журналістів з білоруських і закордонних ЗМІ виступили представники ініціативного комітету зі створення ради: Марія Колесникова і Ольга Ковалькова (довірені особи кандидатки в президенти Світлани Ціхановської), Максим Знак (правник штабу Віктора Бабарика), Сергій Дилєвський (лідер страйкового комітету Мінського тракторного заводу) і Павло Латушко (нещодавно звільнений директору театру імені Янки Купали).

Вони повідомили, що перше робоче засідання Координаційної ради, на якому його учасники оберуть свій керівний орган, збереться в середу, 19 серпня.

Світлана Ціхановська, яка на даний момент перебуває в Литві, випустила чергове звернення, присвячене створенню Координаційної ради. Воно опубліковано на її телеграм-каналі.



«Я заявляю, що ми готові до діалогу з владою. З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі я, Світлана Ціхановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи», – заявила кандидатка в президенти.

Вона також звернулася до міжнародної спільноти, європейських країн з проханням допомогти організувати діалог з білоруською владою. Ціхановська висловила захоплення білорусами і співчуття тим, хто постраждав в ці дні.



Тим часом президент Білорусії Олександр Лукашенко назвав створену опозицією Координаційну раду «спробою захоплення влади». «Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало – передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, які випливають», – заявив Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки.

Лукашенко заявив, що до складу ради увійшли колишні «прикоритники», «скривджені» і «відверто нестримні нацисти». Він запевнив, що у влади достатньо заходів, «щоб остудити деякі гарячі голови». «Я хочу попередити тих, хто увійшов в цей штаб, що ми будемо вживати адекватних заходів. Але винятково за Конституцією і законом», – запевнив білоруський лідер.