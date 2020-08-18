Чи підуть діти в школу?

Це складне завдання різні країни вирішують по-різному. Але практично скрізь держава перекладає відповідальність на батьків. Наприклад, CDC США розробив федеральні рекомендації, але із застереженням, що кожен штат може розв’язувати проблему по-своєму, а в самих штатах рішення знову-таки скидають на батьків – як і всю відповідальність за нього.

Олександр КУХАРЧУК, доктор медичних наук, професор

Розумний підхід передбачає наявність альтернативи – або ти залишаєш свою дитину у віртуальному просторі дистанційного навчання, або відправляєш її в школу на свій страх і ризик.

Я не впевнений, що таку альтернативу забезпечать у всіх країнах, але абсолютно переконаний, що вона має бути. Очне навчання в умовах коронавірусної пандемії потребуватиме величезної фінансової та організаційної напруги як від держави, міністерств освіти та охорони здоров'я, так і від адміністрацій областей, міст, шкіл, ліцеїв, коледжів та університетів. І, безумовно, від батьків.

Особисто мене ніяк не заспокоює теза про те, що діти хворіють легко й переважно інфекцію не поширюють. І що померлих від COVID-19 діточок менше, ніж було дитячих втрат під час епідемії грипу. Нагадаю тим, хто озброюється цією парадигмою, що в період епідемії грипу дистанційного навчання не було, і діти вдома не сиділи. У штаті Джорджія в дитячому таборі за один тиждень у червні коронавірусом заразилися 51% відпочиваючих дітей у віці від 6 до 10 років і 44% скаутів віком від 11 до 17 років. CDC США повідомив, що близько чверті інфікованих дітей були безсимптомними. А що ж сталося з іншими 75% інфікованих діточок? Інформації про це немає...

Ось тому ми і поговоримо про алгоритм ухваленяття рішення батьками – відправляти дитину в школу або ж залишити її на дистанційному навчанні. Тут не обговорюють переваг шкільного навчання над віртуальним – вони і так всім зрозумілі.

Насамперед, батьки повинні знати, що ризик педіатричного мультисистемного запального синдрому, викликаного коронавірусом, реально існує. А це зовсім не легка коронавірусна інфекція.

Тому необхідно визначити, чи належить ваша дитина до групи дітей з підвищеним ризиком розвитку важкої форми COVID-19. У цю групу входять діти з цукровим діабетом, пересадженими органами, імунними дефіцитами, діти з вродженими вадами серця, з неврологічними і генетичними порушеннями, з хронічними хворобами нирок, бронхіальною астмою, з ожирінням, анеміями, хворобами печінки і легенів, а також з лейкозами.

Важка форма COVID-19 означає, що таким дітям може знадобитися госпіталізація, інтенсивна терапія або апарат штучної вентиляції легенів; не виключений і смертельний наслідок.

Крім того, пам'ятайте про ризик принесення дитиною інфекції в сім'ю з дорослими, що мешкають з вами, для яких COVID-19 є смертельно небезпечним. В цілому, на даному етапі вам треба оцінити три позиції:

1. У моєї дитини є основне захворювання, яке збільшує ризик важкої форми COVID-19 (так чи ні).

2. Я мешкаю з кимось (або хтось доглядає за моєю дитиною), хто має підвищений ризик важкої форми COVID-19 через вік або основні захворювання (так чи ні).

3. Рівень поширення коронавірусу в моєму районі проживання є високим (так чи ні).

Відповідь "так " хоча б на одну позицію означає серйозний ризик. Три відповіді "так " – вам потрібно дуже добре подумати про те, чи варто відправляти дитину в школу.

Ви зобов'язані забезпечити безпеку своєї дитини вдома і на вулиці, але в школі це повинні зробити вчителі й адміністрація. Заздалегідь ознайомтеся з планами вашої школи щодо зниження ризику зараження коронавірусом (соціальне дистанціювання, миття рук і носіння масок; забезпечення належної вентиляції, очищення та дезінфекція поверхонь; змінні графіки навчання, поділ учнів на групи; навчання за когортами; план заходів при виявленні COVID-19 або при підозрі на коронавірусну інфекцію).

Алгоритм ухваленяття рішення про те, відправляти вашу дитину назад в школу чи ні, дуже непростий.

При зважуванні "за" і "проти" важливо враховувати унікальні потреби і ситуацію у вашій родині, а також рівень вашого комфорту (наприклад, необхідність працювати) з врахуванням заходів, які вживає ваша школа для блокування поширення COVID-19.

Ви повинні самі собі на сімейній раді дати відповіді на наступні питання:

I. Назад до школи.

1. Я задоволений планами школи щодо зниження ризику розповсюдження COVID-19.

2. Я вважаю, що в моїй школі є ресурси, необхідні для ефективної реалізації плану відкриття в умовах пандемії.

3. Я задоволений планом дій адміністрації школи в тому випадку, якщо в учня або співробітника буде виявлений позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

4. Я вважаю, що в моїй школі є план забезпечення ефективної програми навчання на кожен день звичайного шкільного тижня.

5. Я задоволений тим, як моя школа спілкується з сім'ями про зміни в програмі та методах навчання, які вона розглядає у зв'язку з пандемією.

6. Я задоволений тим, як моя школа розв’язує проблеми та питання батьків.

7. Моя дитина знає, як правильно носити маску, і розуміє важливість цього.

8. Моя дитина може носити маску протягом тривалого періоду часу, якщо цього вимагатиме школа.

9. У моєї дитини є надійний і безпечний спосіб пересування в школу і назад додому.

10. Мене влаштовує те, як спосіб пересування моєї дитини в школу і зі школи знижує ризик поширення COVID-19 (наприклад, зниження пропускної здатності автобуса, носіння масок, посилення правил очищення та дезінфекції транспорту).

II. Можливість віртуального / домашнього навчання (з репетитором)

1. Я можу працювати, якщо моя дитина буде на дистанційному навчанні (мається на увазі, що у вас є з ким залишити дитину або ж ви самі можете працювати з дому в онлайн-режимі).

2. У мене є доступ до надійного інтернету, є комп'ютер (або планшет), який моя дитина може використовувати для віртуального навчання.

3. Я можу періодично доглядати або найняти когось, хто зможе доглядати за моєю дитиною в періоди віртуального / домашнього навчання.

4. У моєї дитини є особистий простір, де її ніхто не буде відволікати під час віртуальних уроків.

5. Моя школа надає можливість віртуального навчання, яка дозволяє учням взаємодіяти зі своїми вчителями в режимі реального часу (тобто, вчитель може забезпечити контроль присутності вашої дитини на віртуальному уроці).

6. Стиль поведінки та здібності моєї дитини сумісні з цифровими способами навчання.

III. Академічне та соціально-емоційне благополуччя

1. Моя дитина зможе продовжувати навчання за допомогою віртуального / домашнього навчання.

2. Моя дитина отримає якісну освіту через віртуальне / домашнє навчання.

3. Моя дитина буде адекватно віку навантажена віртуальним навчанням (мається на увазі час сидіння за комп'ютером, тривалість уроків і перерв).

4. Моя дитина зможе підтримувати соціальний зв'язок протягом тривалих періодів віртуального / домашнього навчання.

5. Якщо моїй дитині потрібні спеціалізовані адаптивні пристрої зв'язку, обладнання або навчальні посібники, то я зможу їх їй забезпечити.

IV. Спеціальні питання

Якщо у вашої дитини є індивідуальна освітня програма (ІОП) або інший спеціалізований план навчання або поведінки:

– Моя дитина зможе отримати необхідні умови для навчання за ІОП за допомогою варіанту навчання у віртуальному / домашньому форматі, який відповідає потребам моєї сім'ї.

Якщо ваша дитина отримує шкільні освітні послуги (наприклад, репетиторство до або після школи):

– Моя дитина зможе отримувати необхідні додаткові шкільні освітні послуги за допомогою віртуального / домашнього навчання, яке відповідає потребам моєї сім'ї.

Якщо ваша дитина отримує шкільне харчування (наприклад, шкільний сніданок або обід):

– Моя дитина має альтернативу до харчування в школі, яка адекватно відповідає потребам нашої сім'ї.

Якщо ваша дитина отримує шкільні поведінкові послуги (наприклад, навчання соціальним навичкам, трудотерапія, логопедія):

– Моя дитина зможе отримувати необхідні поведінкові послуги за допомогою віртуального / домашнього варіанту, який відповідає потребам моєї сім'ї.

Якщо ваша дитина отримує послуги з емоційного або психічного здоров'я в школі:

– Моя дитина зможе отримувати необхідні послуги в області емоційного або психічного здоров'я за допомогою віртуального / домашнього варіанту, який відповідає потребам моєї сім'ї.

Якщо ваша дитина відвідує додаткові заходи після школи (гуртки, спортивні секції, шкільні клуби):

– У моєї дитини є альтернатива до цих заходів, яка адекватно відповідає потребам моєї сім'ї.

Як бачите, вибір зовсім непростий – якщо він є, звичайно. Питаннями альтернативного навчання повинні займатися профільні міністерства, обласні та міські адміністрації, керівники шкіл, ліцеїв, інтернатів та університетів. А ось чи займаються... я в цьому зовсім не впевнений...

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